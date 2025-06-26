ING Türkiye'de üst düzey atama

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve bankacılık sektöründe uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Hüsniye Ulu, 1 Temmuz'da göreve başlayacak.

Tüzel bankacılık çalışmalarına liderlik edecek

Ulu, ING'nin Türkiye'nin sevilen dijital bankası olma ve üstün müşteri deneyimi sunma hedefi doğrultusunda tüzel bankacılık çalışmalarına liderlik edecek.

Dokuz Eylül Üniversitesinde İşletme Bölümü'nden lisansını alan Ulu, Özyeğin Üniversitesi İşletme ve Sabancı Üniversitesi Finans Bölümlerinde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Farklı bankalardaki deneyimlerinin ardından 2002'de ING Türkiye ailesine katılan Ulu, Kurumsal Bankacılık Portföy Yöneticisi, Bireysel ve Tüzel Şube Müdürü, Bölge Müdürü ve Tüzel Bankacılık İş Kolu Direktörü gibi farklı rol ve sorumluluklar üstlendi.

Bu sorumluluklarının ardından ING Leasing Genel Müdürü olarak görev alan Ulu, Aralık 2024'ten itibaren operasyon ekiplerine liderlik etti ve operasyonların dijitalleştirilmesi sürecinde önemli projeler yürüttü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, ING Türkiye olarak dijitalleşmeyi stratejilerinin merkezine aldıklarını belirtti.

Gökgöz, KOBİ ve ticari müşterilerine zahmetsiz ve dijital bir bankacılık deneyimi sunmayı öncelikleri arasında konumlandırdıklarını aktardı.

Hüsniye Ulu'nun deneyimi ve liderliğiyle, tüzel bankacılıktaki dijital liderlik sürecinde önemli başarılara imza atacaklarına inandıklarını paylaşan Gökgöz, "bu kapsamda, ING'de uzun yıllar boyunca dijitalleşme stratejimize farklı alanlarda üstlendiği rollerle önemli katkılar sağlamış değerli bir ismin bu kritik göreve atanmasından mutluyuz." ifadelerini kullandı.