BTM, yüzyılın ikinci çeyreğinde Supernova gibi parlayacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) yılda iki kez düzenlediği Sahne XL etkinliği “Supernova” temasıyla gerçekleştirildi. 2025 yılının ilk etkinliği aynı zamanda 21’inci yüzyılın ikinci çeyreğinin de ilk Sahne XL etkinliği oldu. Etkinliğin açılış konuşmasını İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu yaptı. Develioğlu, etkinliğin temasına atıfta bulunarak gerçekleştirdiği konuşmasında, “Supernova, bir yıldızın en parlak anı demek. Bizim girişimcilerimizin her biri de bir süpernovadır. Onlar girişimleriyle sadece BTM’yi değil, ülkemizin girişimcilik ekosistemini aydınlatıyor” dedi. “Ülkemizin geleceğini değiştirecek ve arzu ettiğimiz o büyük sıçramayı yapmasını sağlayacak olan girişimcilerimizin hepsi ekonomimizde yıldızın parladığı anların kahramanları olmaya adaydır. Zihinlerinin en parlak ânı’nın ürünleri olan fikirlerini, ülkemizin geleceğini aydınlatmak için ortaya koyuyorlar” diyen Develioğlu, “Sadece girişimcilerimiz değil, onları bir araya getiren ve bütünleştiren BTM de bir supernovadır; ülkemizde girişimcilik yıldızının parladığı yerdir” ifadelerini kullandı.

Startup World Cup, BTM’de yapılacak

BTM Genel Müdürü Dr. Önder Kul da yaptığı konuşmada, “Her fikir bir yıldız gibi doğar. Önce inançla, sonra emekle büyür. Zorluklar olur, karanlıklar olur. Ama vazgeçmeyen, yanmaya devam eden girişimciler, bir gün kendilerini, ekiplerini ve bazen dünyayı dönüştürecek o büyük çıkışı yakalarlar ve o büyük patlamayı yaşarlar. Sahne XL Supernova da tam olarak bunu anlatıyor: Supernova gibi patlayan fikirleri, potansiyelini gerçeğe dönüştüren girişimcileri ve etrafına ilham yayan bir ekosistemi” dedi.

Önümüzdeki günlerde önemli bir etkinliğe de ev sahipliği yapacaklarının müjdesini veren Kul, “Dünyada önemli bir yere sahip olan Startup World Cup startup sunum yarışmasının Türkiye ayağı BTM’de yapılacak. Merkezi Silikon Vadisi’nde bulunan küresel bir girişim sermayesi olan Pegasus Tech Ventures tarafından desteklenen Startup World Cup, her yıl 60’tan fazla ülkede 100'ün üzerinde bölgesel etkinlik düzenliyor. Ve bu bölgesel etkinlikler, her bir bölgenin kazanan girişimcilerinin Startup World Cup Büyük Finalinde buluştuğu ve bir milyon dolarlık yatırım ödülü için yarıştığı büyük bir organizasyonla gerçekleştiriliyor. BTM olarak bu büyük etkinliğe paydaş olmaktan ve ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Detaylar için takipte kalın” ifadelerini kullandı.

13 girişim “sahne” aldı

Etkinlikte 13 girişim sahne aldı ve 21 girişim stant açtı. Gün boyu süren etkinlikte girişimci sunumlarının yanı sıra söyleşiler düzenlendi.

Etkinlikte sahne alan girişimler şöyle:

Kiraala: Kiraala bireysel kullanıcıların ve işletmelerin, birçok kategoriden ürünü kiraya verip gelir elde edebilmelerini sağlayan, konum bazlı, C2C/B2C paylaşım ekonomisi platformudur.

ReLUfy: ReLUfy 30'dan fazla yapay zekâ modeliyle dağınık verileri birleştirip anlamlandıran, LLM destekli iş zekâsı platformudur.

ExportAlfa AI: ExportAlfa KOBİ’lerin e-ihracatını pazar analizi ve akıllı önerilerle yöneten yapay zekâ tabanlı dijital ihracat asistanıdır.

innovRES: innovRES TÜBİTAK destekli prototipiyle solunum kas fonksiyonlarını iyileştirmek amacıyla kişiselleştirilmiş akciğer rehabilitasyonu sunar.

Vegg Foods: Vegg Foods atık bakliyattan ürettiği “BBYA” tozuyla yumurtayı bitkisel ve alerjensiz şekilde taklit eden gıda teknolojisi girişimidir.

Tinnimizer: Tinnimizer kulak çınlaması rahatsızlığını azaltmak için tasarlanmış, kişiselleştirilmiş ses terapisi sunan mobil bir uygulamadır.

Bvaluator: Bvaluator 1 milyon+ startup verisiyle girişim değerlemesi yapan yapay zekâ destekli SaaS platformudur.

Qbit Proje: Qbit Proje sürdürülebilir, yönetilebilir verimlilik kontrol sistemleri geliştiriyor, entegre donanım/yazılım ile tak-çalıştır otomasyon çözümleri sunuyor.

Kitchenest: Kitchenest atıl profesyonel mutfakları paylaşımlı bulut mutfak modeline dönüştürüp sermayesiz sanal restoran açma olanağı sunar.

Fikogya: Fikogya iklim değişikliğinin su ekosistemlerine etkisini araştıran ve sürdürülebilir su çözümleri geliştiren çevre teknolojisi girişimidir.

TeklifPro: TeklifPro çift yönlü ticaret özelliğiyle alıcıların yeni tedarikçilere, satıcıların ise yeni müşterilere kolayca ulaşabildiği yeni nesil B2B ticaret ağıdır.

Lidyanka: Lidyanka, yapay zekâ destekli uygulamalarıyla müzik teorisi, kulak eğitimi ve nota yazımını herkes için erişilebilir kılar.

STEP4: STEP4 şirketlerin AB uyumlu ESG risklerini ve stratejilerini yöneten bulut tabanlı sürdürülebilirlik yönetim platformudur.

Devfilo: Devfilo nakliye, sigorta, depolama ve gümrükleme gibi hizmetleri komisyonsuz tek çatı altında birleştirerek lojistik paydaşlarını buluşturur.