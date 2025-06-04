Kebir’den Vakfıkebir’de bir ilk

Dünya Süt Günü dolayısıyla Kemaliye Adnan Demirtürk İlköğretim Okulu’nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere sağlıklı beslenmenin önemi vurgulanırken, Kebir Süt Fabrikası tarafından ayran dağıtımı yapıldı. Etkinliğe; Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, Belediye Başkanı Fuat Koçal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın, Kebir Süt yönetim kurulu üyesi Metin Ali Karadeniz, Genel Müdür Ahmet Karadeniz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Kebir süt ailesine teşekkür ediyoruz”

Etkinliğin açılış konuşmasında öğrencilere hitap eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın; İlçemizde bulunan ulusal gıda üretin firmamız KEBİR SÜT Ailesi okullarımıza süt ürünlerinden ayran dağıtmak istediler. İlçemizdeki 1550 ilkokul ve okul öncesi öğrencilerine KEBİR SÜT ürünü olan Kebir Ayranı ulaştırılmış durumda. Şu an burada bu okulda dağıtımını yaparken diğer okullarımızda da aynı anda dağıtımlar yapılıyor. Bu katkılarından dolayı öğrencilerimize sağlıklı gıda tüketimi noktasında verdikleri destekten dolayı Kebir Süt Ailesine teşekkür ediyoruz. Dedi.

“Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten memnuniyet duyuyoruz”

“Dünya Süt Günü” dolayısıyla farkındalığı arttırabilmek için çocuklarımızı süt ürünleriyle buluşturmayı hedeflediklerini belirten Yönetim Kurulu üyesi Metin Ali Karadeniz ve Genel Müdür Ahmet Karadeniz; yaptıkları açıklamada; Çocuklarımızın gelişimi ve sağlıklı beslenerek büyüyebilmesi için süt çok değerli bir besin kaynağıdır. Bu nedenle biz de Kebir Süt ailesi olarak Dünya Süt Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla, en güzel süt ürünlerinden biri olan doğal ayranımızı minik yavrularımızla paylaşmak için burada bulunuyoruz. Tüm evlatlarımıza afiyet olsun dileklerimi iletiyor, ailelerimize ise doğal süt ve süt ürünleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Dünya süt günümüz kutlu olsun. Özellikle çocukların sağlıklı beslenmesini desteklemek amacıyla bu tür etkinliklerde yer almaya devam edeceklerini belirten Karadenizler, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten memnuniyet duyuyoruz,” şeklinde konuştular.

“İnsan beslenmesinde önemli bir gıda”

Çocukların sağlıklı büyümesine katkı sunacak KEBİR SÜT Ailesine teşekkür eden Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal; Dünya süt gününüzü kutluyorum. Başkan Koçal, Süt tüketiminin çocukların büyüme ve gelişiminden, yetişkinlerin kemik sağlığına kadar geniş bir yelpazede hayati rol üstlendiği vurgulandı. İnsan beslenmesinde önemli bir gıda olan süt ve sütten elde edilen başta peynir, yoğurt, kaymak, ayran, tereyağı ve dondurma gibi tüm süt ürünleri çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde tüketilmesi gereken, vazgeçilmez gıdalar arasında yer almaktadır. Sizlerin gelişmenizde Kebir Ayranın katkılarının olması dileğiyle afiyetler diliyorum dedi.

“İlçe genelinde 1.550 öğrenciye aynı anda kebir ayran dağıtımı yapıldı”

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nun almış olduğu karar doğrultusunda 1 Haziran "Dünya Süt Günü "olarak kutlanmaktadır. Süt; özellikle vücut fonksiyonlarının düzenlenmesinde, vücudun gelişmesinde, kemik ve diş oluşumunda başta fosfor ve kalsiyum olmak üzere mineral maddeler, süt şekeri (laktoz), süt yağı, süt proteini ve vücudun ihtiyacı olan yağda ve suda eriyen vitaminlerin tamamını (B12, B2, A, C gibi) içeriğinde bulundurmaktadır. Çocukların sağlıklı gelişiminde süt ve süt ürünlerinin vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu belirterek, bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarının önemine değindi ve Kebir Süt’e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kebir Süt temsilcileri tarafından okulun tüm öğrencilerine ayran ikram edilirken, miniklerin mutluluğu gözlerden kaçmazken ilçe genelinde 1.550 öğrenciye aynı anda Kebir Ayran dağıtımı yapıldı.