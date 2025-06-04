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Gazeteci-yazar Nihat Genç entübe edildi

Son olarak Veryansın TV isimli internet sitesinde yazılarına ve konuşmalarına devam eden gazeteci-yazar Nihat Genç'in entübe edildiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Gazeteci-yazar Nihat Genç entübe edildi
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Son olarak Veryansın TV isimli internet sitesinde görüşlerini paylaşan Nihat Genç'in geçtiğimiz aylara akciğer kanserine yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenilmişti. Nihat Genç'ten kötü haber geldi.

Nihat Genç'in yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildiği öğrenildi.

Veryansın Tv Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Nihat Genç’in sağlık durumu ile ilgili açıklamayı yaptı.

Atay, "Türkiye’nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda. Dün öğlenden beri entübe edilmiş durumda. Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır. Saygıyla" ifadelerini kullandı.

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