  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Hepsipay Genel Müdürü Yudum Tokgöz Erdur oldu
Takip Et

Hepsipay Genel Müdürü Yudum Tokgöz Erdur oldu

Türkiye'nin e-ticaret ve fiziksel perakendede ödeme çözümleri markası Hepsipay’de gerçekleşen üst düzey atama ile Genel Müdürlük görevine Yudum Tokgöz Erdur getirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hepsipay Genel Müdürü Yudum Tokgöz Erdur oldu
Takip Et

İş ortaklarına e-ticarette ödeme çözümleri sunan, müşterilerine tek tıkla kolay ve güvenli ödeme imkanından kart saklama çözümlerine ve vadelendirme imkanlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet sağlayan Hepsipay’in yeni Genel Müdürü Yudum Tokgöz Erdur oldu.

Yudum Tokgöz Erdur görevi Ozan Bayülgen’den devralacak

Erdur, görevi gerekli yasal izinlerin tamamlanması sonrası 1 Temmuz 2025 tarihinde Ozan Bayülgen’den devralacak. Hepsipay bu atamayla dinamik yapısını daha da güçlendirerek büyüme yolculuğunu daha da güçlendirerek devam ettirmeyi hedefliyor.

Yudum Tokgöz Erdur kimdir? 

Finans ve ödeme sistemleri alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Yudum Tokgöz Erdur, kariyerine 2002 yılında Garanti BBVA Ödeme Sistemleri’nde üye marka yönetimi alanında başladı.

On beş yıl boyunca burada Bonus, Miles&Smiles ve American Express gibi global markalar için geliştirdiği stratejilerle marka bilinirliği ve müşteri sadakatinin güçlenmesine katkı sağlarken; Beymen bünyesinde de Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı başta olmak üzere farklı yönetim görevlerinde bulundu.

2024 yılından bu yana Hepsipay Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Erdur, şirketin ticari stratejilerinin oluşturulmasında ve uygulanmasında aktif sorumluluk üstlenirken yeni göreviyle birlikte pazarlama yönetimi, analitik yetkinlikler, müşteri ilişkileri yönetimi ve stratejik planlama alanlarındaki geniş deneyimiyle Hepsipay’in fintek ekosistemindeki büyümesine liderlik edecek.

Destek Yatırım’da üst düzey atamalarDestek Yatırım’da üst düzey atamalarŞirket Haberleri
Foneria Portföy Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğüne Kubilay Özalp atandıFoneria Portföy Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğüne Kubilay Özalp atandıŞirket Haberleri
Şirket Haberleri
Yıllık 50 bin ton üretim yapan tekstil devi konkordato ilan etti!
Yıllık 50 bin ton üretim yapan tekstil devi konkordato ilan etti!
Destek Yatırım’da üst düzey atamalar
Destek Yatırım’da üst düzey atamalar
Türk Telekom, 7 bölgenin 7 ilinde fiberin gücünü test etti
Türk Telekom, 7 bölgenin 7 ilinde fiberin gücünü test etti
Konya’nın önde gelen tarım makinesi üreticisi konkordato ilan etti
Konya’nın önde gelen tarım makinesi üreticisi konkordato ilan etti
2025’te Türkiye’de günde ortalama 91 deprem gerçekleşti
2025’te Türkiye’de günde ortalama 91 deprem gerçekleşti
AB destekli kredi garanti fonu Türkiye’ye geliyor
AB destekli kredi garanti fonu Türkiye’ye geliyor