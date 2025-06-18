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Foneria Portföy Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğüne Kubilay Özalp atandı

Uzman kadrosu ve gelişmiş teknolojik alt yapısı ile yenilikçi yatırım çözümleri sunan Foneria Portföy, üst düzey bir atamayla ekibini güçlendirmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre 29 yıllık bankacılık ve sermaye piyasaları deneyimiyle başarılı bir kariyere sahip olan Kubilay Özalp, Foneria Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atandı.

Haber Merkezi
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Foneria Portföy Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğüne Kubilay Özalp atandı
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Mart 2025 itibariyle Foneria Portföy’de bayrağı devralan Kubilay Özalp, profesyonel kariyerine 1996 yılında Demirbank Hazine Müdürlüğü’nde başladı. 2004-2015 yılları arasında Yapı Kredi Portföy’de Emeklilik Fonları ve Alternatif Yatırım Ürünleri bölümlerinde Grup Müdürlüğü görevini üstlendikten sonra sırasıyla Tacirler Portföy, Re-Pie Portföy ve Inveo Portföy’de üst düzey yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini aldı.

1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Finans dalındaki MBA derecesini City University of New York Zicklin Business School’da tamamlayan Özalp ileri seviyede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

24,7 milyar TL portföy büyüklüğü

Gelişmiş teknolojik altyapısı, uzman kadrosu ve yenilikçi yapısıyla bireysel ve kurumsal yatırımcılarına finansal çözümler sunan Foneria Portföy; menkul kıymet yatırım fonları, özel portföy yönetimi, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarından oluşan geniş ürün yelpazesiyle Mayıs 2025 itibariyle toplam 24.7 milyar TL büyüklüğünde portföy yönetmektedir.

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