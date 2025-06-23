Destek Yatırım’da üst düzey atamalar

Destek Yatırım, organizasyonel yapısını bu vizyon doğrultusunda yeniden şekillendirdi. Türkiye’nin en genç bankalarından biri olarak hızla büyümeye devam eden DestekBank’ın iştiraklerinden biri olan Destek Yatırım’ın Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür İlke Yerlikaya oldu.

Şirketin üst yönetim yapısında yapılan yeni atamalarla birlikte; Pazarlama, Marka ve Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Nur Ertuğ, Yurt İçi Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Burak Tunç, Operasyon, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Onur Dirim, Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Gözde Gönültaş getirildi. Yeni yapılanma, Destek Yatırım’ın sektörde daha etkin bir oyuncu olma hedefini güçlendirirken, şirketin uzun vadeli büyüme stratejilerine de ivme kazandıracak. Bu atamalar, Destek Yatırım’ın sektörde farklılaşma vizyonunu güçlendirirken, uzun vadeli hedeflerine ulaşma yolunda da önemli bir adım niteliği taşıyor.

Destek Yatırım’ın Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenen Özgür İlke Yerlikaya, kariyerine 1999 yılında Ata Yatırım’da yatırım danışmanı olarak başladı ve 2003-2011 yılları arasında Garanti Bankası’nda Yatırım Merkezi Müdürü olarak görev yaptı. 2011-2025 yılları arasında İş Yatırım’da çeşitli yönetsel görevlerde bulunan Yerlikaya, son olarak Satış ve İş Bankası İş Geliştirme ile Şubelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Özgür İlke Yerlikaya, 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu, 1999 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Finans yüksek lisansını tamamladı.

Pazarlama, Marka ve Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Nur Ertuğ, kariyerine Ata Yatırım’da yatırım danışmanı olarak başladı ve 2004-2009 yılları arasında Deniz Yatırım’da Pazarlama ve Şubeler Koordinasyon biriminde, 2010-2014 yılları arasında ise Yatırım Finansman’da Kurumsal İletişim ve Pazarlama alanlarında görev yaptı. 2014-2022 yılları arasında Ak Yatırım’da, 2022-2025 yılları arasında ise Burgan Yatırım’da birçok stratejik görev üstlenen Ertuğ, 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Yurt İçi Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Burak Tunç, kariyerine yatırım sektöründe Egemen Menkul, Meksa Yatırım ve Garanti Yatırım’da başladı ve ardından 2011-2025 yılları arasında İş Yatırım’da çeşitli görevlerde bulundu. Son olarak İş Yatırım’da Bölge Direktörü olarak görev yapan Tunç, 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.

Operasyon, Krediler, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Onur Dirim, kariyerine 2000 yılında Ak Yatırım’da başladı ve farklı pozisyonlarda aldığı görevlerin ardından Operasyon Müdürü olarak çalışmalarını sürdürdü. 2024 yılında Burgan Yatırım’da Operasyon ve Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Dirim, 1998 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandığı duyurulan Gözde Gönültaş, kariyerine 2001 yılında Deniz Yatırım’da başladı ve 2018 yılına kadar Yurt İçi Aracılık ve Hazine birimlerinde çeşitli görevlerde bulundu. 2018-2025 yılları arasında Oyak Yatırım’da Hazine Bölümü Kıdemli Müdürü olarak görev alan Gönültaş, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü’nden mezun oldu.

Destek Yatırım’ın üst düzey atamalarının yanında 2024 yıl sonu 22 olan, konusunda yetkin ve uzman kadrosu bugün itibarıyla 44’e ulaştı.