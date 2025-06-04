Amazon, ABD'de 10 milyar dolar yatırım planı

Şirketten yapılan açıklamada, yapay zeka ve bulut bilişim teknolojilerini desteklemek üzere veri merkezi altyapısını genişletmek için North Carolina'da tahmini 10 milyar dolarlık yatırım yapılmasının planlandığı duyuruldu.

Yatırımın en az 500 yeni yüksek vasıflı istihdam yaratmasının beklendiği aktarılan açıklamada, ayrıca Amazon Web Services (AWS) veri merkezi tedarik zincirinde binlerce istihdamın da desteklenmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada bu yatırımın, North Carolina'yı bir inovasyon merkezi olarak konumunu güçlendireceğine vurgu yapılarak, Amazon'un eyalete 2010'dan bu yana 12 milyar dolar yatırım yaptığı bildirildi.