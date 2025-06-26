Tenax İlgün Otomotiv güvencesi ile Konya’da

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Hafif ticari araç segmentinde 2023 yılından bu yana Türkiye pazarında bulunan ve yerli marka Tenax, İlgün Otomotiv güvencesiyle Konya’da hizmet vermeye başladı. İlgün Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi İlgün, düzenlenen tanıtım toplantısında Konya bayiliğinin detaylarını ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Nazmi İlgün konuşmasında, “2024 Kasım ayından bu yana Tenax’ın Konya’daki yetkili bayisi olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu iş birliğiyle sadece bir markayı değil; dayanıklılığı, yakıt tasarrufunu ve güçlü satış sonrası desteği olan yerli bir çözümü Konyalılarla buluşturduk” dedi.

“Kendi segmentinde öne çıkıyor”

Tenax araç modellerinden ve teknik özelliklerinden bahseden İlgün, “Araç gamımızda; şasi kabin farklı üst yapı seçenekleriyle her türlü taşımacılığa uygun Tenax C35, çift kabin model, hem yük taşıma hem de ekiple çalışma için çok yönlü bir çözüm sunan Tenax C35D ve geniş hacimli ve kapalı kasalı yapısıyla şehir içi dağıtım, pazar ve ticaret için birebir Tenax V35 olmak üzere üç model bulunuyor. Bu araçlar, yüksek tork değerine sahip 2.8 litrelik 120 HP dizel motorla, klima ve led farlarla donatılmıştır. Araçlarımız sağlam gövde yapıları, ekonomik yakıt tüketimleri ve uygun fiyatlarıyla kendi segmentlerinde öne çıkıyor. Tenax, yedek parça ağı, servis erişimi ve bayi ağıyla her geçen gün büyümeye devam ediyor. Biz de İlgün Otomotiv olarak bu büyümeye katkı sunmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu

Konya’ya katma değer sağlayacak

Konya’daki hedef kitlenin geniş bir yelpazeye yayıldığını belirten Nazmi İlgün, “İnşaat, tarım, nakliye gibi sektörlerin yanı sıra bireysel kullanıcılar da bu araçlardan faydalanabilir. Bu bayilik sadece ticaret değil; aynı zamanda Konya’ya istihdam, kalite ve güven kazandırma adımıdır. Lansmanımıza özel bazı kampanyalarımız başladı. İlerleyen dönemde de test sürüş günleri, indirimler ve filo avantajlarıyla cazip fırsatlar sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Tenax’ın diğer markalardan en büyük farkının sağlam yapısı ve düşük bakım maliyeti olduğunu dile getiren Nazmi İlgün, “Özellikle ticari segmentte bu fark net şekilde hissediliyor. Uygun ödeme seçenekleri, özel indirimler ve dönemsel kampanyalarla müşterilerimizin bütçesine hitap eden çözümler sunuyoruz. Yalnızca satış değil, bakım, onarım, yedek parça ve garanti hizmetleriyle de aktif bir servis altyapımız olacak. Hedefimiz, satıştan sonra da müşterilerimizin yanında olmak. Bu değeri Konya’ya taşıdığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.