Trump: Putin açıkça ifade etti, son saldırıya yanıt verecek
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili "Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya yanıt vermek zorunda kalacağını açıkça ifade etti" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Trump, görüşmenin iyi geçtiğini belirtirken, görüşmenin derhal bir barışa yol açmayacağını ifade etti.
ABD Başkanı görüşmeye ilişkin açıklamayı, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptı.
Görüşmede, Vladimir Putin Ukrayna'nın son saldırısına bir yanıt vermesi gerekeceğini iletti.
Donald Trump, Vladimir Putin ile görüşmede ayrıca İran'la ilgili gelişmeleri de ele aldı.
Donald Trump, Putin'e İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin görüşünü aktarırken, Putin görüşmelere dâhil olabileceğini belirtti.
ABD Başkanı, İran'ın nükleer anlaşma teklifine ilişkin karar verme konusunda yavaş davrandığını dile getirirken, hızlı bir cevaba ihtiyaç olacağını ifade etti.