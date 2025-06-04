Atasun Optik üçüncü kez “En Mutlu İş Yeri” seçildi

Atasun Optik, çalışan odaklı yönetim anlayışı ve güçlü kurum kültürü sayesinde Happy Place to Work araştırmasında zirvede yer aldı. Şirket, üst üste ikinci, toplamda üçüncü kez “En Mutlu İş Yeri” unvanını kazanırken, aynı zamanda Olağanüstü Çalışan Deneyimi Sertifikası ve Ödülüne de layık görüldü. Bu önemli başarı, şirketin iş modelini çalışan bağlılığı üzerinden yeniden tasarladığını gösteriyor. Kurum kültürünün merkezine yerleştirilen bu yaklaşım, Atasun Optik’in işveren markasını her geçen gün daha da güçlendiriyor.

"Bu ödül, tüm ekip arkadaşlarımızın katkısıyla inşaa edildi"

Birlikte Gelişen, Birlikte Güçlenen Bir Kültür Atasun Optik CEO’su Evren Kutlu, elde edilen bu başarıya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Atasun Optik olarak çalışanlarımızın mutluluğunu sadece bir hedef olmanın ötesinde şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu ödül, tüm ekip arkadaşlarımızın katkısıyla inşa ettiğimiz güven, gelişim ve iş birliği ortamının bir yansımasıdır. Çalışan deneyimini iyileştirmek için yürüttüğümüz çalışmaların karşılığını görmek, bize hem gurur veriyor hem de motivasyon sağlıyor.”

"Her bir arkadaşımızın kişiselleştirilmiş gelişim planı doğrultusunda büyümesini destekliyoruz"

Atasun Optik’in bugünkü başarısı, yıllar içinde inşa edilen çalışan odaklı kurum kültürünün bir yansımasıdır. Şirketin önceki yıllarda kazandığı Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık, Yönetimde Kadın ve Profesyonel Gelişim gibi özel sertifikalar, insan kaynakları alanındaki güçlü kurumsal altyapıyı ortaya koyuyor. Peki Atasun Optik’in bu başarısının kaynağı nedir? İnsan ve Kültür Direktörü Deniz Bilgiç Atik şöyle anlatıyor:

“Atasun Optik’te işe alımdan kariyer gelişimine kadar tüm insan ve kültür uygulamalarımızda eşitliği, kapsayıcılığı ve gelişimi temel alıyoruz. Kadın ve erkek çalışan oranımız yüzde 57’ye yüzde 43 iken yönetici kademesindeki kadın oranımız ise yüzde 41. Aynı zamanda öğrenmenin sürekli ve kişisel bir yolculuk olduğuna inanıyoruz. Leonardo Eğitim Platformu ile 1800’den fazla içeriği çalışanlarımızla buluşturuyor, her bir arkadaşımızın kişiselleştirilmiş gelişim planı doğrultusunda büyümesini destekliyoruz. Mentorluk, tersine mentorluk ve sosyal kulüpler gibi projelerle farklı jenerasyonlar arasında güçlü bir bağ kuruyor, kapsayıcı ve öğrenen bir organizasyon kültürü oluşturuyoruz. Özetle, bizim için çalışan deneyimi, politikaların yanı sıra davranışla, ilişkiyle ve karşılıklı güvenle inşa ediliyor.”

Günümüzde yetenek çekmek, elde tutmak ve geleceğe uyumlanmak; teknolojiyle birlikte çalışan mutluluğuyla da mümkün. Sürekli öğrenen, kapsayıcı, şeffaf ve dijitalleşmiş bir kurum kültürü sayesinde Atasun Optik; bunu söylemden çok sonuçlarla ispat eden şirketlerden biri. 2025 yılında alınan “En Mutlu İş Yeri” ve “Olağanüstü Çalışan Deneyimi” ödülleri bu anlayışın somut sonuçlarıdır.