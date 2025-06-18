Yapı Kredi, “İhracatın E-Hali” buluşmalarına Samsun’da devam ediyor

Yapı Kredi, “İhracatın E-Hali” programı kapsamında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nda firmalarla bir araya geldi.

Etkinliğin açılış konuşmalarını; Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı Yönetim Başkanı Turan Karadeniz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Çakır ile TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Onur Öztekin gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında düzenlenen oturumlarda ise sektörün önde gelen temsilcileri yer aldı. Alibaba.com Türkiye Kanal Müdürü Abdulaziz Kırak, “B2B Dünyasında Sınır Ötesi İhracat” sunumuyla, ihracat yapan firmalar için küresel pazaryerlerindeki fırsatları paylaşırken Trendyol Bölge Satış Yöneticisi Mutlu Çevik ise “Sınırları Aşan Perakende: B2C İhracatta Trendyol Deneyimi” başlıklı oturumda yer aldı. Etkinliğin “E-İhracatta Bütünsel Bakış: Sistem, Strateji, Sevkiyat” konulu kapanış oturumunda ise Ticimax’ten Semih Koç, Businessup!’tan Önder Türker ve Navlungo’dan Batuhan Tosunoğlu e-ihracat operasyonlarının stratejik yönetimi üzerine bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

“Ülkemizdeki e-ihracat potansiyelini dijitalleşme ile güçlendiriyoruz”

“İhracatın E-Hali” programı ile Türkiye genelinde firmalarla bir araya gelmeye devam ettiklerini söyleyen Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı Yönetim Başkanı Turan Karadeniz, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’nin dört bir yanındaki üretici ve girişimcilerin dijital ihracat yolculuklarında eşlik etmeyi çok önemsiyoruz. Dijital dönüşümün hızla ilerlediği günümüzde, bu dönüşümün bir parçası olabilmek ve küresel rekabette öne çıkabilmek için e-ticaretin gücünü anlamak ve sunduğu imkânları verimli şekilde kullanmak son derece kritik. E-ihracat, firmalarımıza fiziksel sınırlarını aşarak küresel pazarlarda da rekabet etme fırsatı sunuyor. Bu süreçte Yapı Kredi olarak, firmalarımıza yalnızca finansman ile değil aynı zamanda bilgi, bağlantı ve dijital çözümlerle destek sunmak da bizim sorumluluğumuz. ‘İhracatın E-Hali’ programımızla, firmalarımıza uçtan uca rehberlik etmeyi, iş ortaklarımızla birlikte e-ihracat süreçlerini herkes için erişilebilir ve yönetilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde gördüğümüz ilgi, firmaların bu dönüşüme ne kadar açık ve istekli olduğunu gösteriyor. Bu da bize doğru yolda olduğumuzu bir kez daha kanıtlıyor. Önümüzdeki dönemde de daha fazla firmamızın e-ihracatla tanışması ve ülkemizin ihracat potansiyelini artırmak için ülkemizin dört bir köşesinde düzenleyeceğimiz etkinliklerle ‘İhracatın E-Hali’ programımızı yaygınlaştırmaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”