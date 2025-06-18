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BAE: Umman Körfezi'ndeki kaza seyir hatasından kaynaklandı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman Körfezi'nde 17 Haziran'da iki petrol tankerinin çarpıştığı kazanın seyir hatasından kaynaklandığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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BAE: Umman Körfezi'ndeki kaza seyir hatasından kaynaklandı
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Emirates Haber Ajansının (WAM) haberine göre, BAE Enerji ve Altyapı Bakanlığı, Umman Körfezi'nde, BAE kıyılarının yaklaşık 24 deniz mili (yaklaşık 44 kilometre) açığında iki gemi arasında dün meydana gelen kazayla ilgili incelemelerin ön sonuçlarını açıkladı.

"Kaza, gemilerden birinin yanlış seyir kararındna kaynaklandı"

Açıklamada, incelemelerin kazanın gemilerden birinin yanlış seyir kararından kaynaklandığını gösterdiği belirtildi.

Antigua ve Barbuda bayraklı "Adalynn" adlı petrol tankeri ve Liberya bayraklı "Front Eagle" adlı kargo gemisinin çarpışması sonrasında yangına süratle müdahale ederek söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, her iki geminin dış gövdelerinde yüzeysel hasar olduğu aktarıldı.

Açıklamada, kazada iki geminin mürettebatından da herhangi bir yaralanma bildirilmediği ifade edildi.

İlgili uluslararası kuruluşlarla koordinasyon halinde olunduğu paylaşılan açıklamada, kazaya ilişkin teknik soruşturmanın yürütüldüğü vurgulandı.

24 kişi tahliye edilmişti

Umman Körfezi'nde dün iki deniz aracının çarpışması ardından 24 kişi tahliye edilmişti.

Tahliye edilen kişilerin, BAE'nin Şarika Emirliği'ne bağlı dev petrol tankerlerinin bulunduğu Horfakkan Limanı'na nakledildiği kaydedilmişti.

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