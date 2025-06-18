SDN Tech Expo 27 Haziran’da kapılarını açıyor

Yeni nesil teknolojilerin, ilham verici fikirlerin ve geleceği şekillendiren markaların buluşma noktası ‘SDN Tech Expo 2025’ için geri sayım başladı.

Türkiye'nin teknoloji haritasında kritik bir konuma sahip olan etkinlik, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir fuar değil; aynı zamanda inovasyonun, vizyonun ve iş birliğinin merkezinde konumlanıyor. İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan SDN Tech Expo, Türkiye’yi global teknoloji sahnesinde daha görünür kılacak üç günlük bir teknoloji deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl yine ShiftDelete.Net tarafından düzenlenen ‘SDN Summit’in büyüyerek tam kapsamlı bir teknoloji fuarına dönüşmesi fikriyle hayata geçirilen ‘SDN Tech Expo’, İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kapılarını açacak. Girişimciler, öğrenciler, teknoloji üreticileri, yatırımcılar, akademisyenler, kamu temsilcileri ve medya profesyonellerinden oluşan geniş bir katılımcı yelpazesine ev sahipliği yapacak olan etkinlikte, teknoloji devleri en yeni ürünlerini ziyaretçilerin doğrudan deneyimleyebileceği bir ortamda sunacak.

Paneller, atölyeler, startup etkinlikleri ve networking buluşmalarıyla zenginleşecek fuar, Türkiye’nin teknoloji vizyonuna yön veren önemli bir platform olmayı hedefliyor. Etkinliğe 20.000’in üzerinde ziyaretçi katılımı bekleniyor.

SDN Tech Expo 2025, Türkiye teknoloji ve iletişim ekosisteminin önde gelen isimlerinin katılımıyla daha da dikkat çekici hale geliyor. Turkcell CEO’su Dr. Ali Taha Koç, ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan, otomotiv içerikleriyle geniş kitlelere ulaşan Doğan Kabak, Monster Notebook Kurucu Ortağı ve CEO’su İlhan Yılmaz, Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez ile TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, fuar kapsamında düzenlenecek panellerde ve etkinliklerde yer alacak önemli isimler arasında.

Ayrıca fuar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi’nin desteğiyle de kamu ile özel sektör arasındaki teknolojik iş birliklerine zemin hazırlıyor. Teknoloji dünyasının farklı alanlarından çok sayıda yerli ve yabancı markanın katılım göstereceği fuarda, yeni nesil çözümler ilk kez tanıtılacak, startup’lar projelerini sergileme imkânı bulacak.

Tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek SDN Tech Expo 2025 hakkında detaylı bilgiye ve etkinlik programına www.sdntechexpo.com adresinden ulaşmak mümkün. Türkiye’nin ‘Yeni Nesil Teknolojiler ve Tüketici Elektroniği Fuarı’, Türkiye’de teknolojiyle iç içe üç gün yaşamak isteyenler için önemli bir buluşma noktası olacak.