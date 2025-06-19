Polat Holding 8 yılda 60 kat büyüdü, 5 yıl içinde 700 milyon dolarlık yatırım planlıyor

Polat Holding İcra Komitesi Başkanı Eda Polat, geçtiğimiz günlerde, İstanbul’daki bir basın buluşmasında şirketin iş yapma biçimi, yatırımları, projeleri ve sosyal sorumluluk çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgi paylaştı. Şirketin, aile kültürünü yaşatacak profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesinin önemine inandığını özellikle vurguladı. “PolatOne’ yaklaşımıyla, aidiyet duygusunun güçlü olduğu bir kurum kültürü oluşturmanın ve çalışanların bireysel gelişimlerini desteklemenin öncelikli değerler arasında yer aldığını belirtti.

Eda Polat Gkinosatis Avusturya Lisesi ve Brown Üniversitesi mezunu. Polat Holding’de çalışmaya 2008 yılında Polat Enerji’de Finans ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak başladı. 2023 yılından itibaren Polat Holding İcra Komitesi Başkanlığı görevini üstlenmiş durumda. Kuruluşun, strateji, risk yönetimi, organizasyonel gelişimi ve yatırımlarlarıyla ilgileniyor. Adnan Polat, Polat Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor. Eda Polat’ın kardeşi Kerim Polat ise holdingin Sanayi ve Teknoloji bölümünden sorumlu.

PolatOne yaklaşımı uygulamada nasıl sonuç veriyor?

Şirketimizde her grubun bir grup başkanı ve profesyonellerden oluşan ekibi var. Düşük çalışan dönüşümü “turnover” oranımızsa, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Aynı zamanda, çalışan memnuniyetimizin, güçlü kurum kültürümüzün ve istikrarlı iş ortamımızın net bir göstergesi.

Biz hem özel hem de profesyonel hayatta saygı ve sevgiye büyük önem veriyoruz. Bu değerler, çok ortaklı projelerimizde de odak noktamızı oluşturuyor. Karşılıklı fikirlere verilen önem ve şeffaflık da bu süreçte vazgeçilmez prensiplerimiz arasında yer alıyor.

Uzun süredir üzerinde durduğumuz bir diğer önemli konu ise genç yetenekler ve istihdam eşitliği. Bu iki başlığı iş yapış modelimizde önceliklendiriyor ve onlara büyük değer veriyoruz.

Grubunuzun sektörel yatırım oranları nasıl?

Tüm grubumuzun oransal dağılımını %35 Gayrimenkul, %35 Enerji, %30 Sanayi-Hizmet-Yatırım olarak belirtebiliriz.

Yurt içi ve yurt dışında kaç nokta faaliyet gösteriyorsunuz?

Bugün itibarıyla Türkiye, Macaristan, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Makedonya ve Romanya olmak üzere toplam 6 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Türkiye dışında 29 şirketimiz bulunuyor.

2024 yılında holding bazında ciro, kar rakamsal verileriniz nasıl?

Polat Holding olarak son 8 yılda, yurt içi ve yurt dışında enerji ve gayrimenkul alanlarında gerçekleştirdiğimiz stratejik yatırımlar sayesinde toplam aktiflerimizde 60 kat büyüme kaydettik. 5 yıl içinde ise devam eden projelerimiz ve hayata geçirmeyi planladığımız yaklaşık 700 milyon dolarlık yeni yatırımlarla, bu büyümeyi istikrarlı bir şekilde ileri taşımayı hedefliyoruz. Öte yandan sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda attığımız adımlar da finansal yatırım stratejimizin çerçevesini çiziyor.

Polat Enerji olarak hangi yatırımları gerçekleştirdiniz?

Polat Enerji olarak sadece “Yenilenebilir Enerji” sektöründe faaliyet gösteriyoruz. 2000 yılında sektörün ilk oyuncularından birisi olarak Yenilenebilir Enerji sektörüne adım attık. Odak alanımız rüzgâr ve güneş enerjisi. 2021 yılında enerji şirketimizdeki yabancı ortaklarımız EDF ve PSP Türkiye’den çıkma kararı aldı. Bunu değerlendirerek Polat Enerji’nin paylarını yabancı ortaklarımızdan satın aldık ve yeni bir ortaklığa gittik. Yüzde 50 oranında İş Enerji’yle ortaklık kurduk.

Türkiye’de biri hibrit olmak üzere 5 rüzgar enerji santralimizle yaklaşık 800 MW kurulu güce sahibiz. İlk santralimiz Soma RES, Türkiye’nin en büyüklerinden biridir. Ayrıca yurt dışında işletmede olan yaklaşık 300 MW güneş santraliyle birlikte toplam kapasitemiz 1100 MW’ı aşıyor. Toplam kurulu gücümüzün bugünkü yatırım tutarı karşılığı yaklaşık 1.5 milyar dolar civarındadır. Şu anda mevcut kurulu güç kapasitemizle Türkiye’nin kurulu rüzgar enerjisi gücünün yaklaşık %6’sını temsil ediyoruz. Yılda yaklaşık 2 milyar kWh elektrik üreterek, 50 milyon adet ağaç dikimine eşdeğer yaklaşık 1,2 milyon ton sera gazı emisyonu azaltımı sağlamakta ve ortalama 740 bin hanenin elektrik enerjisi tüketimini karşılamaktadır.

Enerji Depolama yatırımlarınız nasıl ilerliyor?

Polat Enerji olarak Soma Rüzgar Enerjisi Santrali’nde, Türkiye’nin ilk şebeke ölçekli rüzgar enerjisi santraliyle entegre çalışan enerji depolama sistemini bakanlık kabulüne hazır hale getirdik. Türkiye’nin en büyük yenilenebilir santralleri arasında yer alan Kırşehir’deki Geycek santralimizde depolamalı kapasite artışı kapsamında Türkiye’nin ilk rüzgar ve güneş hibrit santrallerine entegre enerji depolama tesisi için sözleşme yapmanın yanı sıra, Göktepe Rüzgar Enerjisi Santrali’nde depolamalı kapasite artışı kapsamında Türkiye’nin en büyük Batarya Enerji Depolama Sistemi tedarik anlaşmasını imzaladık.

İlk batarya depolama lisansına sahip olmanın verdiği avantajla, enerji üretimini daha dengeli, güvenli ve verimli hale getirirken, rüzgâr ve güneş yatırımlarıyla üretim kapasitemizi sürekli artırıyoruz. Şirket olarak, karbon ayak izini azaltmaya, yerli kaynaklarla büyümeye ve yenilikçi teknolojilere yatırım yaparak, geleceğin enerji dönüşümüne öncülük etme vizyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yurt dışında hangi ülkelerde enerji yatırımlarınız var?

2025 yılında, Berlin’de ENERCON ve İş Enerji ile birlikte, toplam 2.500 MW’lık yeni rüzgar yatırımları için niyet mektubu imzaladık. Bu iş birliği kapsamında, Avrupa’nın en verimli türbinlerinden biri olan ENERCON’un yeni nesil E-175 EP5 türbinleri kullanılacak olup, 6.0-7.0 MW kapasiteleri ile rüzgar enerjisinde verimliliğimizi en üst seviyeye çıkaracak.

Yurt dışı yatırımlarımız ise büyük bir hızla devam ediyor. 2024 yılında kurduğumuz Polat Energy Europe ile uluslararası alanda büyüme hedeflerimize odaklanıyoruz. Macaristan’da yaklaşık 300 MW operasyonel, 80 MW yatırımı devam eden güneş santralimiz mevcut. Yenilenebilir enerji alanındaki bilgi birikimimizi ve tecrübemiz ile uluslararası arenada küresel ölçekte büyümeyi devam etmek istiyoruz.

Polat Gayrimenkul’de rakamlar nasıl? Yeni projeleriniz var mı?

Gayrimenkul sektöründe, Piyalepaşa İstanbul gibi yenilikçi projelerimizle Türkiye’de önemli bir yer edindik, Türkiye'nin özel sektör tarafından yapılan en büyük kentsel dönüşüm projesi. Yaklaşık 450 Bin metrekarelik bir inşaat alanından söz ediyoruz.

Polat Levent Exclusive projesiyle birlikte Türkiye’de toplam 190 milyon USD, Macaristan’da ise City Pearl ve Duna Pearl projeleriyle toplam 400 milyon USD yatırımlarımız devam ediyor.

Polat Gayrimenkul olarak, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında yeni projeler hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Budapeşte’de yatırımlarımız devam ediyor, ayrıca, yurtdışında, Amsterdam, Atina, Londra ve Berlin gibi şehirlerdeki fırsatları değerlendiriyoruz.

Teknoloji yatırımlarınız nasıl ilerliyor?

Polat olarak teknoloji ve sanayi alanlarında da ülkemize katkı sağlamayı hedefleyen yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda, yüzde 100 milli sermayeyle kurduğumuz Poloptech şirketimiz hassas optik ürünlere yönelik geniş ürün yelpazesiyle farklı sektörlere üretim yapıyor. Poloptech ile Türkiye’nin Ay Görevine yönelik çok önemli bir projeye imza attık. TÜBİTAK UZAY ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde, Ay yüzeyini detaylı şekilde inceleyecek geniş açılı kamera sistemini geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kamera sistemi, zorlu uzay koşullarına dayanıklı, yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlayarak Türkiye’nin uzay keşiflerinde önemli bir rol oynayacak. Burada da yaklaşık 10 Milyon dolar değerinde bir yatırımımız var.

Farklı projeleri değerlendiriyoruz. Değerli kâğıt üretimi (tapudan ehliyete pasaporta kadar) ve bütünleşmiş entegre sistemlerin kurulumu gibi alanlarda da faaliyet gösterecek. Bu konuyla ilgili Afrika ile görüşüyoruz. Amacımız, yalnızca Polat’ın değil, aynı zamanda ülkemizin teknoloji altyapısını güçlendirmek ve geleceğe dönük sürdürülebilir projeler geliştirmek.

Sosyal sorumluluk projeleriniz neler?

Odağımızı eğitim ve kadın istihdamı konularına yönelttik. Polat Vakfı ve Polat Enerji ile birlikte başlattığımız ve uzun süredir devam eden “Geleceğe Yeşil Işık Yak” sosyal sorumluluk projemizin topluma sağladığı faydaya gönülden inanıyoruz.

Projemiz kapsamında, öncelikli olarak santrallerimizin bulunduğu bölgelerde, sonrasında ise çevre yerleşimlere doğru genişleyerek, ilkokul çağındaki çocuklara yenilenebilir enerji ve iklim krizi konularında uygulamalı atölyeler aracılığıyla farkındalık eğitimleri veriyoruz. Aynı zamanda öğretmenlerimize bu alanda destek sunarak, yenilenebilir enerjiyi sınıf ortamında ders konusu olarak ele alabilecekleri bir altyapı oluşturuyoruz. Projenin ikinci fazında ise "Meslek Lisesi Buluşmaları" modülünü hayata geçirdik. Projemizin uygulandığı tüm illerde, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin katkılarıyla düzenlenen Enerji Atölyelerinde, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği gibi temel kavramları interaktif etkinliklerle aktarıyoruz. Böylece öğrenciler, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının önemini keşfederken; çevre dostu enerji üretimi konusunda bilinç kazanıyor. Ayrıca grup çalışmalarıyla hazırladıkları rüzgâr türbini maketleri sayesinde, rüzgârın enerjiye dönüşümünü gözlemleyerek bu sistemleri deneyimleme fırsatı buluyor; gündelik hayatlarındaki küçük davranış değişiklikleriyle karbon ayak izlerini nasıl azaltabileceklerini öğreniyorlar. 2023 yılından bu yana 6000’in üzerinde öğrenci ile bir araya geldik. Önümüzdeki dönem için hedefimiz bu sayıyı 10000’e yükseltmek. Ayrıca üniversitelerle de iş birliği yapmak üzere proje planlarımızı hazırlıyoruz.

Tüm bunların yanında, Polat olarak faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yerel halkın istihdamına ve ekonomik gelişimine büyük önem veriyoruz. Bizi şimdiden çok heyecanlandıran yeni bir projemiz daha var. Yakın bir gelecekte bu projemizle de ilgili yine sizlerle bir araya geleceğimizi şimdiden duyurmak isterim.

Gelecek 5 yıl için işinizle ilgili gelebilecek en büyük 3 problemi söyleyebilir misiniz?

Dijital dönüşümde insan odaklılığı korumak; Nitelikli yetenekleri çekmek ve elde tutmak.

Çalışanlara fırsat yaratma ve gelişim alanı sunmak.

Çalışanlarınız için siz neler yapıyorsunuz?

Çalışanlara fırsat yaratma ve gelişim alanı sunma. aslında bir problemden ziyade bir fırsat eksikliği olarak karşımıza çıkabilir. Çalışanlara yeterli gelişim ve kariyer fırsatları sunulmaması, motivasyon düşüklüğüne, aidiyet eksikliğine ve en önemlisi yetenek kaybına yol açabilir. Biz Polat olarak, Polat Akademi'yi kurarak ve yoğun stajyer alımları yaparak bu alana yatırım yapıyoruz. Genç yeteneklere kurum kültürümüzü öğretmeyi ve onlara kalıcı kariyer fırsatları sunmayı hedefliyoruz. Eğitimi bir öncelik haline getirerek ve çalışanlarımıza yatırım yaparak, bu potansiyel problemi bir avantaj haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Önümüzdeki 5 yıl içinde istihdam planlarınız ne?

Şu an 2.735 çalışanımız bulunuyor; bunun 885'i beyaz, 1.850'si mavi yakalı. Yönetici pozisyonlarındaki kadın çalışan oranımızı, şu anki %35'lik seviyeden daha da artırmayı hedefliyoruz.

Önümüzdeki beş yıl içinde en az 300 ek istihdam sağlamayı öngörüyoruz. Bu büyüme, sadece sayısal artışı değil, nitelikli ve sürdürülebilir bir insan kaynağı altyapısı oluşturmayı amaçlıyor. İşe alım süreçlerimizde pozisyonun gereklilikleri ve aday yetkinliklerinin yanı sıra cinsiyet eşitliğine özel önem veriyoruz.

Yapay zeka yatırımlarınız var mı?

Yapay zeka, şirketimiz için sadece bir teknolojik trend değil, aynı zamanda stratejik bir yatırım alanıdır. Bu alandaki yatırımlarımızla hem mevcut operasyonlarımızı optimize etmeyi hem de geleceğin iş modellerini şekillendirmeyi hedefliyoruz. Özellikle gayrimenkul ve enerji sektörlerinde yapay zekanın sunduğu fırsatlardan aktif olarak faydalanıyoruz.

Gayrimenkulde, yapay zeka destekli analizlerle pazar dinamiklerini daha iyi anlıyor, yatırım kararlarımızı daha bilinçli bir şekilde alıyor, tüm süreçlerimizde verimliliği artırıyoruz.

Ancak bizim için yapay zeka yatırımlarının temelinde yatan en önemli prensip, insan odaklılıktır. Teknolojiye yaptığımız her yatırımda, nihai amacımız insan yaşamını kolaylaştırmak, daha kaliteli hizmetler sunmak ve toplum için değer yaratmaktır. Yapay zekanın sadece teknik bir araç olmanın ötesinde, insanlığın karşılaştığı zorluklara çözüm üreten, refahı artıran ve daha adil bir dünya inşa etmeye katkıda bulunan bir güç olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, yapay zeka sistemlerimizi tasarlarken ve uygularken etik değerleri, şeffaflığı ve insan haklarını her zaman ön planda tutuyoruz. Gelecekte de yapay zekayı insan faydasına olacak şekilde geliştirmeye ve kullanmaya devam edeceğiz.

2026 yılı için beklentileriniz nasıl?

2026 yılına dair beklentilerde, olası zorlukların yanı sıra fırsatların da olduğunu görüyoruz. Biz bu sürece hem gerçekçi hem de olumlu bir bakış açısıyla hazırlanıyoruz. Türkiye olarak krizleri atlatan bir ülke olmamız, bize bu tür dönemlerde dayanıklılık ve adaptasyon yeteneği kazandırıyor.

Tüm planlarımızı ve senaryolarımızı bu doğrultuda hazırlıyoruz. Ekonomik dalgalanmalar veya küresel değişimler gibi potansiyel risklere karşı esnek ve çevik bir yapı oluşturmak önceliğimiz. Bu süreçte en büyük sorumluluğum ise çalışanlarımız. Onların refahı, motivasyonu ve değişime adapte olmaları için gerekli tüm adımları atıyoruz.

Her zorlu süreç beraberinde yeni öğrenme ve büyüme fırsatları getirir. Biz de bu bakış açısıyla, 2026'yı sadece bir sınav değil, aynı zamanda dönüşüm ve gelişim yılına çevirmeyi hedefliyoruz. İnanıyorum ki, doğru planlama, güçlü stratejiler ve çalışanlarımızın desteğiyle bu süreci başarıyla yönetecek ve daha da güçlenerek çıkacağız.