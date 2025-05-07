Avrasya Teknoloji Haftası, on binden fazla ziyaretçiyi geleceğin teknolojileriyle buluşturdu!

Mobilefest Teknoloji Fuarı ve Konferansı ileAgora Fintech Fuarı'nı birleştirerek İstanbul Fuar Merkezi'nde bir araya getiren“Avrasya Teknoloji Haftası” 5G & telekomünikasyon, siber güvenlik, yapay zekâ, uydu, uzay teknolojileri, e-mobilite, finansal teknolojiler ve ödeme sistemleri gibi alanlarda sektörlerin öncü markalarına ev sahipliği yaptı. İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe 10.000’i aşkın ziyaretçi büyük ilgi gösterdi. Avrasya Teknoloji Haftası kapsamında Agora Fintech fuarı; finansal teknolojiler, ödeme sistemleri ve elektronik para sektörlerinden katılımcıları ağırlarken, Mobilefest Teknoloji Fuarı ve Konferansı ise telekomünikasyon, siber güvenlik, yapay zekâ, e-mobilite ve uydu teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların buluşma noktası oldu. Avrasya Teknoloji Haftası yurtdışı alım heyetleri ile firmaların tanışmalarına veB2B görüşmelere olanak tanırken, kalıcı iş birlikleri ve yeni ortaklıklar için de verimli bir zemin sundu. Avrasya Teknoloji Haftası boyunca gerçekleşen, 100’ü aşkın konuşmacının yer aldığı ilham verici konferans oturumlarındada teknoloji dünyasının lider isimleri bir araya geldi.

Başarı katlanarak büyüyor

Avrasya Teknoloji Haftası’nda elde ettikleri başarıya değinen ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, organizatör firma olarak ExpoHIS’in etkinliğe sağladığı katkının sektöre önemli bir ivme kazandırdığını belirterek, bu başarıyı şu sözlerle dile getirdi:

“Avrasya Teknoloji Haftası oldukça verimli ve hareketli geçti. Bugün baktığımızda, 50 firma ile çıktığımız bu yolculukta 172 firma ile 400’ü aşkın marka ve 10 binden fazla ziyaretçiye ulaştık. Geçtiğimiz yıl 161 standın yer aldığı fuarımız bu yıl 172 stantla gerçekleşti. Önümüzdeki yıllarda 5-6 farklı salonda fuarımızı daha geniş, daha farklı sektörleri de kapsayacak şekilde gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu yıl iki ayrı fuarı birleştirdik. Etkinliğimizin yeni ismi hem bölgesel hem de küresel ölçekte teknoloji ve inovasyonun buluşma noktası olma misyonumuzu çok daha güçlü bir şekilde vurguluyor. Fuar boyunca gerçekleşen etkinliklerimiz ve yurt dışından gelen satın alma profesyonelleriyle firmaların verimli görüşmeler gerçekleştirmesi de misyonumuzu başarıyla yerine getirdiğimizi ortaya koydu. Avrasya Teknoloji Haftası, sadece bir fuar değil, aynı zamanda Türkiye’nin bilişim sektöründeki gücünü uluslararası alanda perçinleyen bir platform. Etkinliğimiz gerçekleştiği süre boyunca, sadece yeni iş fırsatları değil, aynı zamanda uzun vadeli ortaklıkların temellerinin atılmasına zemin hazırladı. Yakaladığımız bu başarıyı gelecek yıllarda da katlayarak büyüteceğiz.”

İhracatı Hızlandıranlar Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu

Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ve her yıl geleneksel hale getirilmesi planlanan “İhracatı Hızlandıranlar” yarışmasının ödülleri de fuar kapsamında yeniden sahiplerini buldu. Başarılı yerli bilişim firmaları, ürün ve hizmetleriyle hem sektörde fark yaratma hem de prestijli ödüller kazanma şansı elde etti. Teknolojinin konuşulduğu, iş birliklerinin kurulduğu, vizyonların geliştiği bu büyük buluşma 2025 yılında da sadece bir fuar değil, aynı zamanda Avrasya bölgesinin dijital geleceğine yön veren stratejik bir yapı sundu.

Seminerler öğrencilerin geleceğine ışık tuttu

Avrasya Teknoloji Haftası kapsamında İstanbul’un çeşitli üniversitelerinden gelen öğrencilere yönelik düzenlenen “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Ekosistemi Farkındalık Semineri” ile gençler sektöre dair bilgi edinme ve kariyer fırsatlarını yakından tanıma imkânı buldu. İki gün süren program sonunda öğrencilere katılım sertifikaları takdim edilirken, ziyaretçiler fuar alanındaki stantlara da yoğun ilgi gösterdi.

Tesla ve Robot teknolojileriyle geleceğe yolculuk

Etkinliğin öne çıkan katılımcılarından Tesla, yeni modeli Model Y Juniper ile üstün performans ve akıllı sürüş deneyimini katılımcılarla buluşturdu. Şık tasarımıyla dikkat çeken Model Y Juniper için düzenlenen test sürüşü etkinliği büyük ilgi gördü. Fuarda ayrıca ‘Geleceğin Robot Teknolojileri’ alanında yapay zekâ destekli robot sistemleri dikkat çekti. Yüksek hareket kabiliyeti, çevik manevra yetenekleri ve 360° tarama sistemleriyle donatılmış robotlar, fuar boyunca ziyaretçilere etkileyici bir teknoloji deneyimi yaşattı.