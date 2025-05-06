Bakan Kacır duyurdu: Atatürk Havalimanı için yeni karar

6 Mayıs Salı günü Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Atatürk Havalimanı’nın terminal binaları teknopark ilan edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknoparkın “Terminal İstanbul” adıyla faaliyet göstereceğini açıkladı.

Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları “teknopark” ilan edildi. Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak. Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul’u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız. Bu dev merkezde kuracağımız bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri de farklı yaş gruplarına ev sahipliği yapacak."