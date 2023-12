GTA 6'nın beklenen fragmanı yayınlandı: Çıkış tarihi belli oldu

Rockstar Games, Grand Theft Auto 6'yı resmen duyurdu. Şirketin X hesabından yapılan paylaşımla, 5 Aralık'ta, TSİ 17.00'da GTA 6'nın tanıtımının yayınlanacağı belirtilmişti.

Ancak Rockstar Games, oyun görüntülerinin sızmasının ardından bir hamle yaptı ve GTA 6'nın fragmanını erken yayımladı.

Tanıtımda Lucia isimli bir karakter yer alırken görüntülerden oyunun Vice City'de geçtiği görülüyor.

Tanıtım sonunda ise yeni oyunun 2025 yılında piyasaya sürüleceği bilgisi yer alıyor.

Öte yandan ilk olarak PlayStation ve Xbox konsollarına çıkış yapacağı belirtilen GTA 6'nın 1 yıl sonra PC kullanıcıları için çıkış yapacağı vurgulandı.

Ayrıca Vice City'de geçeceği duyurulan oyunda sahiller GTA 5'e kıyasla çok daha fazla NPC ile dolu olacak.

Yapımcı şirket Take Two, GTA 6'nın çıkışıyla birlikte 2024 mali yılında 8 milyar dolarlık gelir beklentisinde olduğunu da açıkladı.

Oyun 2 milyar dolarlık yapım maliyeti ile en pahalı eğlence ürünü olmuştu.

Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe