WhatsApp açıkladı: Milyonlarca kişi uygulamaya gizlice erişim sağlıyor

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp İran, Kuzey Kore ve Suriye'de yasak. Son olarak WhatsApp'ın yasaklı olduğu ülkeler listesine geçen ay Çin eklenmişti.

Katar, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer ülkeler uygulamadaki sesli arama gibi bazı özellikleri kısıtlıyor.

Ancak WhatsApp, kayıtlı telefon numaraları sayesinde kullanıcılarının gerçek konumunu görebiliyor.

BBC'ye konuşan WhatsApp'ın Yöneticisi Will Cathcart, "WhatsApp kullanan insanlara dair çok sayıda sistematik olmayan veriye sahibiz. Engellendiğimiz bazı ülkelere baktığımızda hala on milyonlarca insanın WhatsApp'a bağlandığını görüyoruz" dedi.

Çin'in Whatsapp önlemleri sürüyor

Buna ek olarak Çin, Apple'dan Çinli iPhone kullanıcılarının mobil uygulama mağazası AppStore'dan WhatsApp indirmesini engellemesini istemişti.

Cathcart bu hamleyi "talihsiz" olarak nitelendirse de ülke hiçbir zaman popüler mesajlaşma uygulamasının ana pazarlarından biri olmamıştı.

Diğer yandan Çin'de Android kullanıcıları resmi uygulama mağazasına gitmek zorunda olmadan WhatsApp'ı indirebiliyor.

Cathcart, VPN'lerin yükselişinin ve WhatsApp'ın geçen Haziran'da devreye aldığı Proxy (vekil sunucu) hizmetinin uygulamaya erişimin devam etmesini sağladığını söyledi.