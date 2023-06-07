WhatsApp'a 'HD Fotoğraf Gönderme' özelliği geliyor

WhatsApp'ın 23.4.0.70 kodlu iOS beta sürümünde, uygulamaya HD fotoğraf gönderme seçeneği geleceği ortaya çıktı.

Şimdiyse bu özellik, WhatsApp'ın iOS (23.11.0.76) ve Android (2.23.12.13) beta sürümlerini kullanan tüm kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor.

WhatsApp, fotoğrafları bugüne kadar sıkıştırarak gönderiyor, bu da görüntü kalitesinde çok ciddi düşüş yaşanmasına neden oluyordu. Test aşamasına ulaşan yeni özellik, bu durumu kısmen de olsa ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar, HD fotoğraf seçeneği ile ileri seviyede kalite kaybı yaşamadan fotoğraf gönderebilecekler.

WhatsApp'ta fotoğraf göndermeye çalışırken, ekranın üst kısmında yeni bir "HD" seçeneği göreceksiniz. Buna dokunan kullanıcı, fotoğrafın standart kalitede mi yoksa HD kalitede mi gönderileceğini seçecek. HD kalitede gönderilen fotoğraflar, sohbet ekranında HD kalitede olduğunu gösteren bir etikete sahip olacak.