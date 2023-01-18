Junioshow’da yabancı ziyaretçi rekoru kırıldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Küresel Fuar Acentesi (KFA) organizasyonunda, BEKSİAD, UTİB ve UHKİB işbirliğiyle düzenlenen Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim&Çocuk İhtiyaçları Fuarı sona erdi. Fuarı, 4 günde 80’e yakın ülkeden yaklaşık 1.600 yabancı alıcı ziyaret etti. Bu rakam fuar tarihinin en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti.

Yurt içinden gelen binlerce ziyaretçinin de katılımıyla fuar, sektörün dış ticaret hacmine katkı sağladı. Yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gören Junioshow’un verilen milyonlarca dolarlık sipariş ile hem bölge hem de ülke ekonomisine katma değer sağladığını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş,

“160’tan fazla katılımcı firma özel dekor stantlarda ilkbahar – yaz konseptinin en son trendlerini sergiledi. Fuar süresince kurulan iş bağlantıları sektörün üretimine, rekabetine ve ihracatına büyük katkı sağladı. Yenilikçi ve üretken bakış açımızla fuarımızı en üst noktaya hep birlikte çıkaracağız.

Yılın ikinci Junioshow Fuarı’nı 10-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında sonbahar-kış konsepti ile yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını artırmak isteyen firmaların katılımı ile gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Seminerler düzenlendi

Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, Junioshow Fuarı’nın sektörün yükselen ivmesine bir kez daha güç kattığını söyledi. Özellikle yabancı alıcıların ilgisinden son derece memnun kaldığını ifade eden Yıldız,

“Hem pandemi hem Rusya – Ukrayna savaşının olduğu dönemde beklenenden iyi bir fuar oldu diyebilirim. BTSO ile iş birliğinde hayata geçirdiğimiz UR-GE projelerimiz, yurt dışı alım heyetleri ve B2B görüşmeleri bu fuarın gelişmesinde çok önemli rol oynadı” dedi.

50’yi aşkın firmanın hazırlamış olduğu 360 ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Alanında uzman isimlerin yer aldığı seminerler ile yenilikçi, akıllı ve sürdürülebilir üretim için farklı bakış açıları fuarda ele alındı. Öte yandan Fuar kapsamında Junio Fashion Show defilesi ile de sektör temsilcisi 8 firma, İlkbahar-Yaz kreasyonlarını görücüye çıkardı.

Düzenlenen açılış defilelerinde, çocukların performansları ile firmaların yeni kreasyonları katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Fuar kapsamında bu yıl 5. kez düzenlenen ‘Genç Tasarımcılar Tasarım Yarışması' ödülleri de sahiplerini buldu.