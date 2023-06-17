TİM Başkanı Mustafa Gültepe: Yüzde 10’a kadar bile pahalı olsak, Avrupalı bizden alır

Handan Sema CEYLAN

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Avrupalı alıcı, Türk ihracat ürünleri yüzde 10’a kadar pahalı bile olsa Uzakdoğu yerine bizi tercih eder” diyerek, şu anda sektörüne göre yüzde 20 ila 40 arasında pahalı kalındığının altını çizdi. Gültepe, yeni ekonomi yönetiminin icraatlarını merakla beklediklerini kaydetti.

Yarın düzenlenecek “30. TİM Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni” öncesinde gazetecilerle buluşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, bölgesel ve sektörel bazda faaliyet gösteren 61 ihracatçı birliği, 27 ihracatçı sektörü, ihracatçıları temsil ettiklerini hatırlattı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

Avrupa’daki yavaşlamanın Türk ihracatına etkilerinin sorulduğu Gültepe, “Ticaret Bakanımız Ömer Bolat’ı ziyaret ettik. Uzak pazarlar için de önemli çalışmalar yapıyoruz. Oralarda hareketlenme var. ABD’ye ihracata baktığımızda özellikle fiyat çok önemli. Avrupalı alıcı, biz yüzde 10’a kadar pahalı olsak tercihini bizden yana kullanır. Ancak şu anda sektörüne göre yüzde 20 ila 40 daha pahalıyız. Bu sorunu gerek enerji, kur ve diğer girdilerimizin çözülmesiyle rahatlıkla aşarız” dedi. Gültepe, pandemi sırasında ihracatçıların yakaladıkları avantajları tekrar önceki rakiplerine kaptırmaya başladıklarını anımsatarak, şunları söyledi: “Su eski yolunu bulmak ister. Derenin yönünü değiştirseniz de, o eski yatağında akmak ister. Biz su geldiğinde onu tutmalıydık. Uzakdoğu pazarları yeniden açıldı. Lojistik problemleri gerek fiyat gerek donanım olarak çözüldü. Oralara dönüş gözlemliyoruz. Ama biz onlarla fiyat rekabeti yapalım demiyorum. Yüzde 5 pahalı olsak, hatta yüzde 10 daha pahalı olsak Avrupalı bizi tercih eder. Sabah toplantısını burada yapıp öğleden sonra kendi ülkesindeki işinde gücünde olabiliyor. Kalitemiz iyi, üretim anlayışımız, mantığımız örtüşüyor, iyi bir insan kaynağımız var. Yılın ikinci yarısında bir hareket bekliyorum.”

KİMDE PARA VAR Kİ, FAİZDE BÜYÜK HAREKET BEKLEMİYORUM

Vize sorununun ihracatı etkileyeceğini de belirten Gültepe, ihracatçıların yeşil pasaportlarının önemine dikkat çekti. Gültepe, yeşil pasaportun ihtiyacı olan meslek gruplarına verilmesinin önemine dikkat çekerek, her meslek grubunun ‘onlar da var bizde de olsun’ yaklaşımının yanlış olduğunu kaydetti.

Yeni ekonomi yönetiminin alacağı kararları heyecanla beklediklerini dile getiren Gültepe, “Mehmet Şimşek bakanımızın programını açıklamasını bekliyoruz. Bu strateji ve taktik. Faize yüzde 15’leri görürüz diye düşünüyorum. Açıkçası bahsedildiği gibi faizde büyük bir hareket beklemiyorum. Bünyeyi sarsmadan yol alacaklardır. Bir de kimde para var ki bize getirsin. ABD’de yüzde 5’i aşan faizlerden bahsediyoruz” diye konuştu.

Gültepe, “asgari ücret 500 dolar” söylemlerine de, “Bence dolar üzerinden konuşmak hatalı olur. Kur artarsa ne olacak. 10 bin 500 TL ila 11 bin 500 TL arasında bir rakam açıklanacağı öngörülüyor” değerlendirmesiyle cevap verdi.

BANKAMIZI DEVREYE ALACAĞIZ

Türk Ticaret Bankası’nın TİM, Türk Eximbank, 61 ihracatçı birliği ve 20 bankanın ortaklığında kurulan İGE AŞ tarafından alındığının hatırlatılması üzerine Mustafa Gültepe, “Yeni kabine oturunca biz de bankamızı devreye almış oluruz. Kurumsal mevduat toplayacağız. Böylece ihracatçıya daha yeni kaynak da sağlamış olacağız” dedi. Gültepe, bu yılın ilk 6 ayında 100 ticari heyet yaptıklarını 450 fuara gittiklerini anımsatarak, “ödenek kullanamıyoruz” tartışmaları ile ilgili, “Şatafat olmayan tüm çalışmalar kabul edildi. Yoksa bu kadar fuar düzenlenemezdi” değerlendirmesini yaptı.