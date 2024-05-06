Akfen Yenilenebilir Enerji'nin kârı 4,5 milyar lira

Akfen Yenilenebilir Enerji'den yapılan açıklamada, geçen yıl tüm çevresel taahhütlerin yerine getirildiği ve 126,4 milyon liralık karbon emisyon sertifika geliri elde edildiği ifade edildi.

Şirketin net karının geçen yıl 4,5 milyar liraya ulaştığına işaret edilen açıklamada, toplam varlıkların 34,6 milyar lira, özkaynakların ise 20,4 milyar liraya ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, "2023 yılı, Akfen Yenilenebilir Enerji için dönüm noktası oldu. Karlılık, sürdürülebilir büyüme ve çevresel taahhütlerimizi yerine getirme konusunda gösterdiğimiz çabalar, sektördeki lider konumumuzu pekiştirdi. Geleceğe yönelik hedeflerimiz, yenilenebilir enerji kapasitemizi daha da arttırarak Türkiye'nin sürdürülebilir enerji hedeflerine katkıda bulunmak ve global enerji geçişine öncülük etmektir." değerlendirmesinde bulundu.