Arzum'dan sermaye artırımı için SPK’ya başvuru

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM), 15 Nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile bedelli sermaye artırımına ilişkin önemli bir adım attığını duyurdu.

Şirketin KAP’a yaptığı bildirimde, esas sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6’ncı maddesinin tanıdığı yetkiye dayanarak, 2 milyar TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınmak suretiyle, mevcut 300 milyon TL olan çıkarılmış sermayenin %100 oranında, yani 300 milyon TL tutarında nakit (bedelli) artırılarak 600 milyon TL’ye çıkarılmasının planlandığı ifade edildi.

Arzum, söz konusu sermaye artırımının tamamının nakden karşılanacağını vurgularken, bu süreçte hazırlanmış olan Fon Kullanım Raporu ile İzahname’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayına sunulmak üzere aynı gün, 15 Nisan 2025 tarihinde başvuruda bulunulduğunu bildirdi.

Şirketin gerçekleştireceği sermaye artırımından elde edeceği nakit girişinin yüzde 67'sini finansal borçların ödenmesi, yüzde 8'ini yurt dışı yatırımı, yüzde 25'inin ise yurt içi yatırımları için kullanacağı, fon kullanım raporunda sunulan bilgiler arasında.