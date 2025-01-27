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Arzum'da üst düzey görev değişikliği

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 1 Şubat'tan itibaren Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Hakan Erkun'un atanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Arzum'da üst düzey görev değişikliği
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Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) şirketteki görev değişikliğiyle ilgili bir açıklama gönderdi. Açıklamada, şirketin yönetim kurulu kararıyla Kurumsal işlerden Sorumlu Genel Müdürlük görevinde değişikliğe gidildiği belirtildi.

Görev değişikliğinin 1 Şubat'ta yürürlüğe gireceğinin belirtildiği açıklamada "Mali,Ticari ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Sn. Şecaettin Arda Altınok 31.01.2025 tarihi itibariyle görevinden ayrılacaktır. Halen Sn. Şecaettin Arda Altınok tarafından yerine getirilmekte olan Şirketimiz Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür yetki ve sorumlulukların 01.02.2025 tarihinden itibaren Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı unvanı ile Sn. Hakan Erkun tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Sn. Şecaettin Arda Altınok'a Şirketimiz'e yaptığı değerli katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi 

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