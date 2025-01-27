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Emerson'dan 7,2 milyar dolarlık satın alma

ABD'li teknoloji şirketi Emerson, Aspen Technology'nin (AspenTech) kalan hisselerini 7,2 milyar dolara satın alarak şirketi tamamen bünyesine katacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Emerson'dan 7,2 milyar dolarlık satın alma
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Şirketten yapılan açıklamada, Emerson'ın AspenTech'te kendisine ait olmayan hisseleri, hisse başına 265 dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Anlaşmanın toplam değerinin 7,2 milyar dolar olduğu belirtilen açıklamada, Emerson'un halihazırda AspenTech'in hisselerinin yaklaşık yüzde 57'sine sahip olduğu ve işlem tamamlandığında AspenTech'in tamamen Emerson'a ait bir iştiraki haline geleceği ifade edildi.

Açıklamada, satın alma işleminin 2025'in ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

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