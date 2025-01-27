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Turkcell’den birleşme ve tasfiye hamlesi

Turkcell, bağlı ortaklıkları Lifecell Dijital Servis'in, Lifecell Bulut Çözümleri'ni devralarak birleşmesi ve Ukrayna'da kurulu Paycell LLC'nin tasfiyesi kararı aldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Turkcell’den birleşme ve tasfiye hamlesi
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Turkcell özel durum açıklaması ile bir devir ve tasfiyeyi duyurdu. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Lifecell Bulut'un devredildiğini ve Paycell LLC'nin de tasfiye edildiğini belirtti.

Açıklamada, "Şirketimizin sermayelerinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan Lifecell Dijital Servis ve Çözümler A.Ş.'nin, Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş.'yi ("Lifecell Bulut") tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralması suretiyle Lifecell Bulut ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ve Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu Ukrayna'da kurulu Paycell LLC'nin tasfiyesine karar verilmiştir" İfadeleri yer aldı.

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