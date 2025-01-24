  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Turkcell'in 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı süreci tamamlandı
Takip Et

Turkcell'in 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı süreci tamamlandı

Turkcell, toplam 1 milyar dolarlık nominal değerli borçlanma aracı ihracına ilişkin sürecin tamamlandığını duyurdu.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Turkcell'in 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı süreci tamamlandı
Takip Et

Turkcell'in, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) konuya ilişkin yaptığı iki ayrı açıklamanın ilkinde, "Şirketimiz tarafından ihraç edilen nominal değeri 500 milyon dolar, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 24 Ocak 2030, kupon oranı yıllık sabit yüzde 7,45, satış fiyatı nominal değerin yüzde 100'ü olan tahvilin yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı 24 Ocak'ta tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Tahvillerin ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) 22 Ocak'ta imzalandığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu tahvil İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilmiştir. Tahvilin satışına ilişkin tutarlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır." denildi.

500 milyon doları sürdürülebilir tahvil

İkinci açıklamada ise şirket tarafından ihraç edilen 500 milyon dolarlık sürdürülebilir tahvile ilişkin şu bilgiler yer aldı:

"Şirketimiz tarafından ihraç edilen nominal değeri 500 milyon dolar, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 24 Ocak 2032, kupon oranı yıllık sabit yüzde 7,65, satış fiyatı nominal değerin yüzde 100'ü olan sürdürülebilir tahvilin yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı 24 Ocak'ta tamamlanmıştır. Tahvillerin ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesi (subscription agreement) 22 Ocak'ta imzalanmıştır. Söz konusu tahvil irlanda Menkul Kıymetler Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilmiştir."

SPK'dan 8 kişiye geçici işlem yasağıSPK'dan 8 kişiye geçici işlem yasağıEkonomi

 

TOBB/Hisarcıklıoğlu: Enflasyonda gerileme sinyalleri güçleniyorTOBB/Hisarcıklıoğlu: Enflasyonda gerileme sinyalleri güçleniyorEkonomi

 

Şirket Haberleri
Acarkon Store’dan Classen ile iş birliği hamlesi
Acarkon Store’dan Classen ile iş birliği hamlesi
Dünya Varlık'ın halka arzı ertelendi
Dünya Varlık'ın halka arzı ertelendi
Mopaş hisselerine yurt içi kurumsal yatırımcılardan dört kat talep geldi
Mopaş hisselerine yurt içi kurumsal yatırımcılardan dört kat talep geldi
EUROCONTROL 2024: İstanbul Havalimanı 1’inci, THY 3’üncü sırada
EUROCONTROL 2024: İstanbul Havalimanı 1’inci, THY 3’üncü sırada
Burberry hisselerinde hızlı yükseliş
Burberry hisselerinde hızlı yükseliş
Boeing'den zarar açıklaması: Hisse başına 5,46 dolar zarar bekliyor
Boeing'den zarar açıklaması: Hisse başına 5,46 dolar zarar bekliyor