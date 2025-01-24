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SPK'dan 8 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 8 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

AA
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SPK'dan 8 kişiye geçici işlem yasağı
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SPK bültenine göre kurul, Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ (TATEN) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 8 isme yasak getirdi.

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 27 Ocak itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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