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Toyota, 'Dünyanın En Değerli Otomotiv Markası' seçildi

Toyota, Brand Finance Global 500 2025 raporuna göre "Dünyanın En Değerli Otomotiv Markası" oldu.

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Toyota, 'Dünyanın En Değerli Otomotiv Markası' seçildi
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın marka değeri bir önceki yıla kıyasla yüzde 23 artarak 64,7 milyar Dolar'a ulaştı. Bu değerle Toyota, tüm otomotiv şirketlerini geride bırakarak sektör lideri oldu ve genel sıralamada 18. sıraya yükseldi.

En yakın rakibiyle arasındaki fark 1,7 milyar Dolar

Toyota'nın otomotiv sektöründeki en yakın rakibiyle arasındaki fark ise 11,7 milyar Dolar olarak belirlendi.

Toyota, müşteri güveni ve teknolojik yeniliklerdeki liderliğiyle dikkati çekiyor. Brand Finance tarafından verilen AAA+ marka gücü derecelendirmesi ve 92,3'lük Marka Gücü Endeksi skoru, şirketin bu konumunu destekliyor.

Şirket, sürdürülebilir mobilite ve teknolojik yeniliklere bağlılığını artırarak müşteri sadakati ve marka değerini güçlendirdi. Toyota'nın bu başarısı, global marka algısında da öncü bir güç olduğunu gösteriyor.

Toyota'nın "Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek" vizyonunu hayata geçirme hedefi, markanın yükselişini sürdüren önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

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