Vaden ile Dinamik Otomotiv arasında güçlü işbirliği

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Otomotiv sektörünün köklü firmalarından Konya merkezli Vaden Otomotiv, bayi ağını güçlendirmeye devam ediyor. 1968 yılından bu yana kalite, inovasyon ve müşteri odaklılık ilkeleriyle faaliyet gösteren şirket, sektördeki güçlü iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Vaden Otomotiv, Dinamik Otomotiv’le resmi bayisi olarak anlaştıklarını duyurdu.

Yedek parça sektöründe geniş ürün yelpazesi ve hızlı dağıtım ağıyla öne çıkan Dinamik Otomotiv, bu iş birliğiyle birlikte Vaden güvencesini müşterilerine sunmaya başlayacak. Anlaşmayla birlikte Vaden Otomotiv’in Türkiye genelindeki erişim gücü artarken, Dinamik Otomotiv’in pazardaki konumu daha da güçlenecek.

“Stratejik adımlarla büyümeye devam ediyoruz”

Vaden Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Acar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vaden ailesi büyümeye devam ediyor. Dinamik Otomotiv’in ile yaptığımız işbirliğinin iki tarafa da güç katacağına inanıyoruz. Bu iş birliği sadece ticari bir birliktelik değil; aynı zamanda müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini daha da yukarı taşımak adına atılmış stratejik bir adımdır” ifadelerini kullandı.

Acar, Vaden Otomotiv’in sektöre katkı sunma vizyonunu vurgulayarak, “Dünya çapında tanınan bir marka olma hedefimiz doğrultusunda bayi ağımızı sürekli geliştiriyoruz. Dinamik Otomotiv gibi köklü ve vizyoner bir firmayla aynı yolda yürümekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.