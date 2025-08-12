AHKİB, temmuz ayında ihracatını yüzde 53 artırdı

MERSİN/EKONOMİ



Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün emek yoğun yapısı nedeniyle kur-maliyet dengesinde uluslararası pazarlarda rekabetçi fiyatlar sunmakta zorlandıklarını belirten Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, zararına satışları göze alarak kazanımları koruma çabasında olduklarını ifade etti. Başkan Tekin, “Maliyetlerimiz artarken, kurun yatay seyri işletmelerimizi zorluyor. Firmalarımızın sermayeleri eriyor. Markalaşma, katma değerli ürün üretimi ve Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına uyum için yeni yatırımlara ihtiyaç duyuyoruz. Bu süreçte kapsamlı destek ve teşvikler büyük önem taşıyor” dedi.



3 ana ürün grubu ihracatta öne çıktı

AHKİB’in 2025 yılı temmuz ayı ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Tekin, 4 bin 308 ton ürünü uluslararası pazarlarda değere dönüştürdüklerini açıkladı. Bu dönemde en fazla ihracatı, bayan dış giyim, bay dış giyim ve diğer hazır eşya grubunda gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Gürkan Tekin şunları kaydetti: “Bayan dış giyim ürün grubunda yüzde 21 artış ile 19,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu ürün grubunun toplam ihracatımızdaki payı yüzde 40 oldu. Yüzde 33’lük paya sahip olan bay dış giyim grubunda ise ihracatımız yüzde 151 ihracat artış ile 16,2 milyon dolara ulaştı. İhracatımızın yüzde 7’sini oluşturan diğer hazır eşya ürün grubu ihracatımız ise yüzde 1 artışla 3,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.”



Kazakistan, Tacikistan ve Kosova pazarlarında güçlü büyüme

AHKİB’in geleneksel pazarları olan Almanya, Hollanda ve İspanya gibi ülkelerde rekabetçi fiyatlar veremedikleri için müşteri kaybettiklerini kaydeden Başkan Gürkan Tekin, farklı pazar arayışlarının ise olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini ifade etti. Temmuz ayında en fazla ihracatı Hollanda, Kazakistan ve Kırgızistan pazarlarına gerçekleştirdiklerini açıklayan Gürkan Tekin, şöyle devam etti: “Avrupa pazarındaki kayıpların derinleştiği bu dönemde, Birlik üyelerimiz katma değerli ürünlere yönelerek bu kayıpları telafi etmeye çalışıyor. En fazla ihracatı 12 milyon dolarla Hollanda’ya gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı dönemine göre Hollanda’ya ihracatımızın kilogram bazında yüzde 15 azalmasına rağmen, değer bazında yüzde 9 artması üyelerimizin katma değerli ürünlere yönelik yatırımlarının başarısını ortaya koydu. İkinci sırada yer alan Kazakistan’a ihracatımız 230 kat artışla 7,6 milyon dolara ulaştı ve bu ülke toplam ihracatımızın yüzde 16’sını oluşturdu. Kırgızistan’a ise 85 kat artışla 4,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ayrıca, Tacikistan’a ihracatımız 140 kat artışla 2 milyon dolara, Kosova’ya 120 kat artışla 1,4 milyon dolara ve Irak’a 6 kat artışla 2,9 milyon dolara yükseldi.”



Yılın ilk 7 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 279,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Tekin, “Bu dönemde en fazla ihracatı 88 milyon dolarla Hollanda’ya, 25 milyon dolarla Almanya’ya ve 20 milyon dolarla Kazakistan’a yaptık” diye konuştu.