Reeder’den iddialı hedef: Yıllık 300 bin elektrikli araç üretecek

Reeder Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, şirket hakkında yaptığı açıklamalarda, araba üretiminin seri şekilde devam ettiği bilgisini vererek, 2030 yılı sonunda hedeflerinin yıllık 300 bin araç üretimi olduğunu söyledi.

Günde 50, yıllık 300 bin elektrikli araç hedefleniyor

Günde 8 adet araç ürettiklerini ifade eden Saral “Bunu 20’ye çıkarabilecek durumdayız. Yeni tesisimizi bitirdik. Orada günde 50 adede çıkabileceğiz. 2030 sonunda hedefimiz yıllık 300 bin araç üretimi. ” dedi. Saral ayrıca her gün ürün teslimi yaptıklarını ve kuruldukları günden beri ilk kez ihracat odakları olduğunu belirterek “2025 içinde Hollanda’da bir dükkan açıp aracımızı orada satmaya başlayacağız.” dedi.

"Bilançodaki zararın kaynağı enflasyon muhasebesi"

Şirketin finansalları hakkında da bilgiler veren Saral, finansal anlamda korumalı bir moda geçtiklerini belirterek şöyle dedi:

“Bilançodan yüksek ciro ve yüksek kâr beklentileri için erken. Bilançodaki zararın kaynağı enflasyon muhasebesi. Ürün kârlılığını koruduk hatta büyüttük. Finansal sağlık açısından bilanço iyi duruyor. Borçluluk neredeyse yok. Peşin alıyoruz, ödemeleri peşin yapıyoruz. Banka borcumuz yok gibi. Stoğumuzun tamamını peşin alıp tüketiciye bire bir satıyoruz.”

“Satışlarımızı büyütmeyi bekliyoruz”

Saral ek olarak bugüne kadar 3,5 milyon adet telefon sattıklarını ve ortalama satış fiyatlarının 11 bin TL olduğunu ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Potansiyel müşteriye bakınca 40-45 milyar TL’lik kendi pazarımız mevcut. Satışımızı yıl sonuna kadar büyütme beklentisindeyiz. Kasım ve aralık ayları güçlü geçiyor.”