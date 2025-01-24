Hyundai, yılın ilk ayında 20 ödül birden kazandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ocak'ta 20 ödül kazanan Hyundai, 2025'e ödül anlamında hızlı ve dikkati çekici bir başlangıç yaptı.

Santa Fe, "Büyük SUV" kategorisinde 2025 Kadınların Dünyada Yılın Otomobili (Women's Worldwide Car of the Year) seçildi.

Model ayrıca, İngiliz otomotiv yayını What Car? Ödülleri'nde de başarı gösterdi. Santa Fe, What Car? Ödülleri'nde "Yılın Yedi Koltuklu Otomobili" seçildi.

IONIQ 5 N ve INSTER de What Car? Ödülleri'nde başarı kazanan diğer Hyundai modelleri olarak öne çıktı.

Elektrikli bir otomobilde vites değişimini simüle eden "N e-shift" özelliği, IONIQ 5 N'in "Teknoloji Ödülü"nü almasına yardımcı oldu. IONIQ 5 N aynı zamanda "En İyi Elektrikli Hot Hatchback" olarak zirveye yerleşti.

Hyundai model ailesinin en yeni üyesi olan INSTER da "En İyi Şehirli Küçük Elektrikli Otomobil" olarak ödül aldı. 49 kWh'lik batarya ve 360 km'lik menzille destekleyen INSTER, çok yakında Türkiye'de de satışa sunulacak.

GOOD DESIGN® Ödülleri de Hyundai'nin başarılar kazandığı bir başka organizasyon oldu.

Hyundai, "Grafik Tasarım” alanında altı, "Ulaşım" alanında üç olmak üzere, "Aydınlatma", "Geri Dönüşüm" ve "Paketleme" alanında ödüllere layık görüldü.

Hyundai Motor Grubu'nun Robotics LAB'ı da beş farklı GOOD DESIGN® Ödülü kazandı ve Robotik kategorisindeki kazananların yarısını tek başına oluşturdu. Böylelikle Robotics LAB'ın "Güvenlik Denetleme Robotu", dünyanın dört büyük tasarım ödülü olan Red Dot, iF, IDEA ve GOOD DESIGN®'ın tamamını kazanma başarısı gösterdi.