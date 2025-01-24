MSB paylaştı! F-16 savaş uçakları ‘Karadeniz’ görevi için havalandı
MSB, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında gerçekleştirilen eğitim uçuşundan görüntü paylaştı. F-16 savaş uçaklarının uçuşları Karadeniz semalarında görüntülendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Karadeniz'in uluslararası hava sahasında gerçekleştirilen eğitim uçuşundan görüntü paylaştı.
MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 savaş uçakları Karadeniz'in uluslararası hava sahası görevi için havalandı.
F16'lar Karadeniz semalarında görüntülendi
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı muharip uçaklarımızın, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında icra ettiği eğitim görevinden görüntüler" ifadesi kullanıldı.
İki F-16 savaş uçağı görevi tamamladı
Paylaşımda, bağlı bulundukları üsten havalanan iki F-16 savaş uçağının gerçekleştirdiği eğitimden görüntüler yer aldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı muharip uçaklarımızın Karadeniz’in uluslararası hava sahasında icra ettiği eğitim görevinden görüntüler…#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/N6lfeg6bz0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 24, 2025