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MSB paylaştı! F-16 savaş uçakları ‘Karadeniz’ görevi için havalandı

MSB, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında gerçekleştirilen eğitim uçuşundan görüntü paylaştı. F-16 savaş uçaklarının uçuşları Karadeniz semalarında görüntülendi.

Haber Merkezi
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MSB paylaştı! F-16 savaş uçakları ‘Karadeniz’ görevi için havalandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Karadeniz'in uluslararası hava sahasında gerçekleştirilen eğitim uçuşundan görüntü paylaştı.

MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 savaş uçakları Karadeniz'in uluslararası hava sahası görevi için havalandı.  

 F16'lar Karadeniz semalarında görüntülendi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı muharip uçaklarımızın, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında icra ettiği eğitim görevinden görüntüler" ifadesi kullanıldı.

İki F-16 savaş uçağı görevi tamamladı

Paylaşımda, bağlı bulundukları üsten havalanan iki F-16 savaş uçağının gerçekleştirdiği eğitimden görüntüler yer aldı.

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