MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.
MSB sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı
MSB'nin açıklaması şu şekilde;
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor.
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 24, 2025
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor.… pic.twitter.com/PfUt4jEmWn