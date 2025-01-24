MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

MSB sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı

MSB'nin açıklaması şu şekilde;

Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor.