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MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
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MSB sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı

MSB'nin açıklaması şu şekilde;

Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor.

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