MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı’nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Taziye mesajları

Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz İstihkam Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Pençe Kaplan Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Üstçavuşumuz Ufuk Akıncı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız" dedi.

Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkam Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.