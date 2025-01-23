Depremde 115 kişi hayatını kaybetmişti! Ebrar Sitesi B Blok davasında 5 sanığa 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki Ebrar Sitesi'nde 18 blok yıkılmış en az bin 400 kişi yaşamını yitirmişti. Ebrar Sitesi'nin davaları ayrı ayrı görülüyor. Ebrar Sitesi B Blok'ta 115 kişi yaşamını yitirmiş ve 3 kişi de yaralanmıştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz, Ahmet Doğan, Meliha Teker, Salih Tepebaşılı ve Mustafa Timurbanga hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Ebrar Sitesi'nin B Blok davası Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan Salih Tepebaşılı, depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Ahmet Doğan ve Meliha Teker, firari sanık Mustafa Timurbanga ise duruşmaya katılmadı.

Müştekiler sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi. Müşteki avukatları da sanıkların "olası kast" suçundan yargılanmasını ve firari sanık Mustafa Timurbanga için kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

"Ben iyi bir yöneticiyim"

Tutuklu sanık Tepebaşı, Ebrar Sitesi B Blok duruşmasından beraatini talep ederek, "Burada, birkaç tane kooperatifçe yapılmış olan 22 tane blok vardır ama diğerlerini, çeşitli kişiler, mühendisler ya da müteahhitler yaptırmıştır. Hepsini yaptıran kooperatifler değildir. 14 blok apartmanın tamamında sorumlu tutulmuşum. Yapılışları aynıdır. Ben de yıllarca bu kooperatifte oturdum. Eğer, en küçük bir şüphem olmuş olsaydı kesinlikle insanları riske atmam mümkün değildir. Ben iyi bir yöneticiyim, sorumluluk almadım" diye konuştu. Tutuklu sanık Atilla Öz ve tutuksuz sanık Salih Tepebaşılı da suçsuz olduğunu ileri sürdü.

5 sanığa 22 yıl 6'şar ay hapis talebi

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Ebrar Sitesi B Blok'ta 115 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 kişinin de yaralandığını hatırlatan Savcı, dava aşamasında alınan 3 ayrı bilirkişi raporlarında sanıkların "asli kusurlu" olduğuna atıf yaptı. Savcı, Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz, Ahmet Doğan, Meliha Teker ve Salih Tepebaşılı'nın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, tutuksuz 3 sanığın hükümle birlikte tutuklanmalarını da talep etti. Öte yandan firari sanık Mustafa Timurbanga’nın dosyasının ayrılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Şubat'a erteledi.