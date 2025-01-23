  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Otel yangınında ilk müdahaleye ilişkin görüntüler ortaya çıktı: Panik anları kameraya yansıdı!
Takip Et

Otel yangınında ilk müdahaleye ilişkin görüntüler ortaya çıktı: Panik anları kameraya yansıdı!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği oteldeki yangına ilk müdahalenin yapıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Otel yangınında ilk müdahaleye ilişkin görüntüler ortaya çıktı: Panik anları kameraya yansıdı!
Takip Et

Grand Kartal Otel'de önceki gün yangın ihbarının alındığı saat 03.27'den sonra ilk müdahalenin başladığı anların devamında, saat 04.30 sularında yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Görüntülerde otelin girişi, vadiye bakan cephesi ve üst katlarından alevler yükseldiği görülüyor.

Ekiplerin yangına müdahale ettiği anlara ilişkin görüntülerde, binadan kopan alevli parçalar çevreye saçılıyor.

Los Angeles yangını: Sigortalı kayıpların 28 milyar doları bulacakLos Angeles yangını: Sigortalı kayıpların 28 milyar doları bulacakDünya

 

Grand Kartal Otel'in müşterilerine gönderdiği mesaj 'pes' dedirtti: "Sizleri aramızda tekrar görmekten memnuniyet duyarız"Grand Kartal Otel'in müşterilerine gönderdiği mesaj 'pes' dedirtti: "Sizleri aramızda tekrar görmekten memnuniyet duyarız"Gündem

 

Gündem
Kartalkaya otel yangınında ölenlerin 36'sı çocuk: Kimlikleri belli oldu
Kartalkaya otel yangınında ölenlerin 36'sı çocuk: Kimlikleri belli oldu
Depremde 115 kişi hayatını kaybetmişti! Ebrar Sitesi B Blok davasında 5 sanığa 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi
Ebrar Sitesi B Blok davasında 5 sanığa 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi
Kartalkayada'ki otel yangını faciasında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi
Kartalkayada'ki otel yangını faciasında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi
Ayşe Ateş, Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu ile görüştü
Ayşe Ateş, Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu ile görüştü
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü
Kılıçdaroğlu: Adalet mücadelemizi sürdüreceğiz
Kılıçdaroğlu: Adalet mücadelemizi sürdüreceğiz