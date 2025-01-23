Kartalkayada'ki otel yangını faciasında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Bolu Kartalkaya'daki Gran Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma sürüyor.

Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un TRT Haber canlı yayınında aktardığına göre soruşturmada gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

"Sorumlular kimse yargı önüne çıkarılacak"

Bakan Tunç, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"21 Ocak'ta Kartalkaya'da yüreğimiz yandı. Büyük bir facia. 78 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 vatandaşımız yaralandı. Adli soruşturma önemli. Raporlar sonuçlanacak, detaylı bir şekilde ortaya konulacak.

Adli sürecin ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla ortaya çıkarılacak. Sorumlular kimse yargı önüne çıkarılacak. Yangında şuan 12 gözaltı var, soruşturma kapsamlı sürüyor. Otel işletme sahibi, müdürü, çalışanlarının da aralarında bulunuyor. Süreç devam ediyor. Konu teknik bir konu.

Şu anda elde edilen bir takım deliller var. Tüm kamera kayıtlarına, belgelere el konuldu, inceleniyor. Olay tüm detaylarıyla birlikte soruşturulmaya devam edecek. Vatandaşlarımızın böyle bir faciayla karşılaşmaması için alınması gereken önlemler var."

1 kişi İstanbul'da gözaltına alındı

Yangına ilişkin hakkında yakalama kararı çıkartılan emekli mimar Ali B. (72), Sancaktepe'de ikamet ettiği adreste polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

''Taksirle yaralama'' suçundan kaydı bulunduğu öğrenilen Ali B'nin işlemleri sürüyor.