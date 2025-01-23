Kartalkaya otel yangınında ölenlerin 36'sı çocuk: Kimlikleri belli oldu

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin vatandaşların kimlik tespiti tamamlandı.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, yangında yaşamını yitiren 78 kişinin isimlerini açıkladı.

BBC Türkçe'nin derlediği bilgilere göre yangında 18 yaşında ve altında en az 36 kişi hayatını kaybetti.

Felaket en az 30 aileye dokundu!

İlk aşamada 11 kişinin gözaltına alındığı, fakat ihmal ve denetim tartışmalarının artarak sürdüğü yangında, neredeyse her aileden en az bir çocuk yaşamını yitirdi.

Çocukların çoğu ya ilkokul ya da ortaokul çağındaydı

Pek çok okul, hayatını kaybeden öğrencilerinin arkasından taziye mesajı yayımladı.

Sömestr tatili olması sebebiyle çocuklarıyla birlikte kış tatili yapmak isteyen bazı aileler tüm fertleriyle birlikte hayatını kaybetti.

Bursa'da yaşayan diş hekimi anne Yasemin Boncuk Tüzgiray ve eşi Erhan Tüzgiray, çocuklarını yarıyıl tatili için Bolu'ya götürmüştü.

Tüzgiray ailesi, 8 yaşındaki Demir ve 11 yaşındaki Defne ile birlikte yangında hayatını kaybetti.

İstanbul'da yaşayan ve iki çocuklarıyla birlikte Grand Kartal Oteli'ne gelen Doğan ailesi de yangında öldü.

41 yaşındaki anne Duygu ve 40 yaşındaki baba Mert Doğan'ın iki kızı Doğa ve Mavi, henüz ilkokul çağındaydı.

5 kişilik aile hayattan koparıldı

Yangında Dayı ailesi de iki kızlarıyla birlikte öldü. Aile 23 Ocak'ta İstanbul'da toprağa verildi.

Ticaretle uğraşan Süleyman Dayı ve emekli bankacı eşi Seden Nurgül Dayı,15 yaşındaki kızları Ela ve 12 yaşındaki Buse Dayı ile otelin 11'inci katında yangına yakalandı.

Çetiz ailesinde ise iki yetişkin, üç çocuk olmak üzere beş kişilik tüm aile hayatını kaybetti.

Doktor baba Ahmet ve öğretmen anne Habibe Çetiz'in, 11 yaşında Sedat ve Vedat isminde ikiz çocukları ve Esat isminde 9 yaşında bir erkek çocukları vardı.

Çocukların isimleri: