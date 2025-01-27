Turkcell’in yapay zekâ odaklı 5G projesine TÜBİTAK desteği

Teknoloji ve dijitalleşme alanındaki öncülüğüyle5G ve yapay zekâ odaklı projeler geliştirmeye devam eden Turkcell, konsorsiyum lideri olduğu ‘AI-P5G: Bulut Tabanlı 5GAğ Yönetiminde Yapay Zekâ Destekli Optimizasyon’ isimli Ar-Ge projesi ile TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK’ınilk kez 2022’de başlattığı TEYDEB 1711 Yapay Zekâ Ekosistem Programı,yapay zekâ teknolojilerinin ürün ve çözümlere dönüştürülmesine katkı sağlayarakbu konuda ülkemizdeteknolojikekosistemingelişmesini hedefliyor.TÜBİTAK’ın Yapay Zekâ Ekosistem 2024 programıdesteğini kazanan 11 projeden biri olan Ar-Ge çalışmasıyla Turkcell, telekom sektöründebu desteği alan ilk ve tek şirket oldu.

Özel sektör ile akademi iş birliği açısından da önemli bir çalışma olan projede, Turkcell’in liderlik ettiği konsorsiyumda yerli teknoloji ekosisteminin öncü kurumlarından Opticoms Türkiye ve Koç Üniversitesiyer alıyor. Uygulamanın hayata geçirilmesi aşamasında proje, otomotiv sektöründen Beemobs ile robotik alanında SmartUniversal firmaları tarafından desteklenecek.

“Yapay zekâ ve 5G odaklı projemizle teknoloji ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyoruz”

Turkcell’in bu Ar-Ge projesinin, ülkemizde bilim ve teknoloji çalışmalarına liderlik eden TÜBİTAK tarafından desteklenmesindenmutluluk duyduklarını vurgulayanTurkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Turkcell olarak, Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda yapay zekâ ve 5G odaklı projelerimizle öncülük etmeye devam ediyoruz. TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazanan bu projemizin, akademik ve teknolojik gelişmeleri desteklemenin yanı sıra farklı sektörlerin dijital dönüşüm yolculuklarına kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Yenilikçi teknoloji uygulamalarına yönelik olarak yüksek otomasyon seviyesinde akıllı bir haberleşme altyapısını hayata geçireceğimiz proje ile ülkemizdeki teknolojiekosistemini güçlendirme hedefimiz bulunuyor.Yapay zekâ temelli, özel bir 5G şebeke yönetim platformu geliştirilmesi hedeflenen proje kapsamında, şebekenin anlık değişen gereksinimleri farklı makine öğrenimi teknikleri kullanılarak öngörülebiliyor. Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizin dijital geleceğine katkı sağlama misyonumuzla, sürdürülebilir kalkınmaya ve operasyonel verimliliğe önemli katkılar sunacak bu projemiz bizler için büyük bir heyecan ve gurur kaynağı.Ülkemizinteknoloji ekosistemine katma değer sunmak için yapay zekâ ve 5G alanındaki çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz.”

Turkcell, Türkiye’nin yapay zekâ ekosistemindeki öncü rolüne katkı sağlıyor

Uzun yıllardır yerli teknolojilerin geliştirilmesine öncülük eden Turkcell bu Ar-Ge projesiyle,2023 başındafaaliyete geçen Turkcell 6GEN.Lab projesindeki endüstri odaklı 6G – Yapay Zekâ tabanlı çalışmalarına da ışık tutmayı hedefliyor.1 Ocak 2025 itibarıyla çalışmalarına başlanan projenin, 30 Haziran 2026’da tamamlanması planlanıyor.

TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü’nün mentörlüğünde yürütülecek olan projekapsamında elde edilecek çıktılar, yalnızca akademik ve teknolojik gelişmeleri değil aynı zamanda farklı sektörlerin dijital dönüşüm yolculuklarını destekleyecek kritik kazanımları da beraberinde getirecek. Projenin ana hedeflerinden biri, çeşitli endüstrilerde operasyonel verimliliklerin artırılmasına yönelik yapay zekâ tabanlı çözümler geliştirmek. Ayrıca projede geliştirilecekteknolojik yetkinliklerin, Türkiye’nin yapay zekâ ekosistemindeki öncü rolüne katkı sağlaması amaçlanıyor.