ASELSAN'dan 36 milyon dolarlık imza
ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 36 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı.
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ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında hava savunma sistemleri tedarikine ilişkin 36 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı.
ASELSAN'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2027 ve 2028 yılları içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi.