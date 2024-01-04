Chery, Avrupa’da iki tane otomobil fabrikası kurmayı değerlendiriyor

Financial Times'ın haberine göre Çin'in dokuzuncu en büyük otomotiv grubu olan Chery, ilkbaharda kitlesel pazara yönelik Omoda markası altında benzinli, hibrid ve elektrikli otomobillerden oluşan bir ürün yelpazesini İngiltere'de piyasaya sürecek ve bunu yaz aylarında Jaecoo olarak adlandırılan premium ürün gamı takip edecek.

Chery UK patronu Victor Zhang, şirketin, sırasıyla 1980'lerin başında ve 1990'ların başında İngiltere pazarına giren ve şu anda İngiltere'de satılan her 10 otomobilden neredeyse birini oluşturan Koreli kitlesel pazar otomobil üreticisi Hyundai ve Kia'ya rakip olmayı hedeflediğini söyledi.

Chery, Avrupa'da iki fabrika inşa etmeyi araştırıyor. Victor Zhang, bu fabrikalardan birinin İngiltere ve daha küçük olan İrlanda pazarı için sağdan direksiyonlu modeller üreteceğini, diğerinin ise kıtanın geri kalanı için soldan direksiyonlu otomobiller üreteceğini söyledi.

Victor Zhang Financial Times'a verdiği demeçte, "Şu anda Çin'de otomobil üretimi yapıyoruz, ancak yakın gelecekte hacim arttıkça, elbette yerel üretim çok önemli bir husus olacak" dedi.

Brexit ve pazarın büyüklüğü nedeniyle Çinli şirketin Avrupa'da tek bir fabrika yerine Britanya'da ayrı bir fabrika kurmayı düşündüğünü belirten yetkili, şirketin seçenekleri değerlendirmek üzere ilk görüşmelere başladığını da sözlerine ekledi.