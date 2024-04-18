Consus Enerji, net kârını yüzde 176 artırdı

Consus Enerji, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Consus Enerji’nin gelirleri, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 1 milyar 181 milyon 047 bin 937 TL’ye ulaştı.

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise bir önceki yıla göre yüzde 8 oranında düşüş göstererek, 285 milyon 819 bin 021 TL olarak gerçekleşti. 2023 yılında emtia fiyatlarındaki artışlar ve TL enflasyon artış oranının, ortalama kurdaki artışa kıyasla yüksek gerçekleşmesi, gelirlerin ağırlıklı yabancı para cinsinden elde edildiği biyokütle iş kolundaki faaliyet karlılığındaki artışı sınırlarken, dağıtık enerji iş kolunda tavan fiyat uygulamaları sonucu elektrikteki piyasa takas fiyatları ile doğalgaz fiyatı arasındaki marjın daralması, FAVÖK performansını etkileyen unsurlar oldu. Şirketin net kârı ise, enflasyon düzeltmesi sonrası bir önceki yıla kıyasla yüzde 176 artış göstererek 209 milyon 432 bin 485 TL olarak gerçekleşti.

“Büyüme stratejimiz doğrultusunda ilerlememiz sürüyor”

Şirketin 2023 yılına ilişkin finansal ve operasyonel performansını değerlendiren Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, "2023 yılı oldukça çalkantılı geçti. Ülkemizde yaşadığımız deprem felaketinin getirdiği acılar, yüksek enflasyon nedeniyle ortaya çıkan sorunlar, küresel piyasalardaki yavaşlama ve yakın coğrafyamızda süren çatışmalar tüm sektörleri olduğu kadar faaliyet gösterdiğimiz alanları da etkilerken, Cumhuriyetimizin 100. Yılı’nı kutlamanın sevinç ve gururunu yaşadığımız da bir yıl oldu. İçinde bulunduğumuz tüm bu zorlayıcı koşullara rağmen, yatırım süreçleri devam eden santrallerin de 2024 yılında devreye alınmasıyla kurulu gücümüz 110 MW’ı aşacak. Önümüzdeki dönemlerde de başlıca odağımız hem santral kurulu gücü hem de finansal performans açısından sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak değer yaratmak olacak. Consus Enerji olarak esnek ve dinamik yapımız sayesinde sürdürülebilir bir gelecek ve temiz enerji için, farklı platformlarda dile getirdiğimiz üzere güneş odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda ilerlememiz sürüyor. Bu kapsamda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli yatırım fırsatlarını takip etmekteyiz.” ifadesini kullandı.

Arpacıoğulları, biyokütle santrallerinde üretim faaliyetlerine 2023 yılı içinde başarılı bir şekilde devam edildiğini ve çoğunlukla tarım alanlarından toplanan 325 bin ton biyokütlenin enerjiye dönüştürüldüğünü açıkladı. İlaveten, biyokütle tesisleri içerisinde yaklaşık 3,5 MWp yardımcı kaynak GES kapasitesine ilişkin yatırımların tamamlandığını belirten Arpacıoğulları, yine biyokütle tesislerine eklenebilecek ilave yardımcı kaynak GES kapasitesine yönelik EPDK’ya yapılan lisans tadil başvurusunun 2023 yılı Ekim ayı içinde onaylanmasına müteakip yaklaşık 7 MWp’lik ek kapasite yatırımı için çalışmalara başlandığını ve söz konusu ek kapasitenin de 2024 yılı içerisinde devreye alınmasının planlandığını ifade etti.

Yeni yatırımlar tamamlanıyor

Üretim portföyünü büyütmek için çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini kaydeden Arpacıoğulları, çeşitli sektörlerden potansiyel müşteriler ile verimliliğe odaklanan dağıtık güneş santrallerine ilişkin proje geliştirme faaliyetlerinin sürdüğünü anlattı. Arpacıoğulları, “Dağıtık enerji iş kolunda bir sanayi tesisinin öztüketimine yönelik olarak imzalanan enerji performans sözleşmesi kapsamındaki 2,05 MWp kurulu güce sahip ilk GES’in inşaatı tamamlanarak, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alındı.” dedi.

Arpacıoğulları, “Diğer taraftan bir kamu kurumu ile 2,2 MWp kapasiteli GES ve sanayi alanında faaliyet gösteren bir müşterimiz ile 0,95 MWp kapasiteli GES için imzalanan enerji performans sözleşmeleri kapsamında, tesislerin kurulumları büyük ölçüde tamamlandı ve bu tesisleri 2024 yılı ilk yarısında devreye alarak dağıtık enerjide hizmet verdiğimiz kurulu gücü 59,4 MW’a yükseltmeyi planlıyoruz. Dağıtık enerji iş kolumuzda hem özel sektör hem de kamuya tasarruf sağlamaya yönelik çözümlerimize önümüzdeki dönemde de ağırlık vereceğiz.” diye konuştu.

Yurtiçi ve yurtdışı yeni proje çalışmaları sürüyor

Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, özellikle güneş alanında yurtiçindeki projelere ilave olarak yurtdışı fırsatlarının da takip edildiğini, buna yönelik olarak çeşitli ülkelerdeki projeleri değerlendirdiklerini belirtti. Bu çalışmaların sonucunda 2024 yılının ilk çeyreğinde, Bahamalar Topluluğu Hükümeti Enerji ve Ulaştırma Bakanlığı ile Bahamas Power and Light Company tarafından ilan edilmiş üç adet adanın elektrik ihtiyacına yönelik doğalgaz ve güneş enerjisi santrallerine ilaveten depolama sistemlerinin de olduğu toplam 111 MW kapasitede santral yatırımı ve 25 yıl süreyle ABD Doları bazlı birim fiyattan elektrik satışını içeren ihaleye yönelik teklif verildiğini aktardı.

2022 yılında gerçekleşen halka arz sonrasında, kurumsal yönetim uygulamalarının Şirket nezdinde ve ilgili paydaşlar açısından daha da ön plana çıktığını ifade eden Arpacıoğulları, 2023 yılı Mayıs ayı içinde kurumsal yönetim ilkelerine uyuma ilişkin aldıkları derecelendirme notu ile BİST Kurumsal Yönetim Endeksine dahil edildiklerini ilave etti.

Atay Arpacıoğulları, “Ülkemizin 2053 karbon nötr hedefine paralel şekilde yenilenebilir enerji alanında üretimine devam eden, aynı zamanda geliştirdiği GES projeleri ile müşterilerinin verimlilik hedeflerine destek sağlayan Şirketimiz için Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalar ve Şirket genelinde yaratılan farkındalık ön plana çıktı. Bu bağlamda, Sürdürülebilirliği tüm işlerimizin merkezine koyarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çerçevede, 2022 yıl sonundan itibaren etkin çalışma yürüten Consus Enerji, ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu da 2023 yılı içerisinde kamuoyunun bilgisine sundu.” diye ifade etti.