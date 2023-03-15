Erbab, savunma sanayisinde büyüyor

ALİ ŞAHİN-BURSA

Son dönemde savunma sanayinde yaşanan gelişmelerle birlikte Bursa’nın da bu alandaki üretimi artmaya devam ediyor. Son 5 yılda savunma sanayisinde önemli bir ürün gamına ulaşan ve dünyanın en hafif katlanabilir mayın dedektörünü üreten Erbab Otomat Yedek Parça bu ürünün yanı sıra Ar-Ge’sini yaptığı ve patentini aldığı yeni kompozit malzeme için de pazarlama faaliyetlerine başladı. Geçen yıl Dubai’deki Automechanika fuarında boy gösterdiklerini belirten Erbab Otomat Yedek Parça’nın Genel Müdürü Ufuk Erdoğan, “Bu yıl planladığımız üç fuarımız var. 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nin yanı sıra İstanbul’daki İDEF’te standımız olacak. Ardından da sektörün önemli firmalarının katılacağı en iddialı fuarlardan olan Paris MILIPOL’de yerimizi alacağız” dedi.

“Ar-Ge merkezimiz 2 patentli ürün geliştirdi”

Bursa Uzay Havacılık Savuma Kümelenmesine de üye olduklarını belirten Erbab Otomat Yedek Parça’nın Genel Müdürü Ufuk Erdoğan, Ar-Ge’sini yapıp ürettikleri malzemenin aslında helikopter gövdelerinde kullanılmak için tasarlandığını söyledi. Erdoğan “Mukavemet gücü ve ısıya dayanıklılığı nedeniyle birçok farklı sektörde de kullanabileceğimiz bir ürün oldu. Biz patentli ürün geliştiren bir firmayız. Ar-Ge birimimizin lisanslı bir merkez olması için de çalışmalarımız nihayete erdi ve yakın zamanda Ar-Ge merkezi lisansımızı da aldık. Halihazırda 2 patentli ürün geliştiren bu merkezimiz ile daha yenilikçi ürünlere imza atacağız. Tezgahlarımızda kullandığımız yüksek basınç pompasının üretimi hakkında bir çalışmamız var. Yine üniversite işbirliklerinde de yer alıyoruz” diye konuştu.

Otomotiv kısmında da genellikle yakıt sistemleri kısmındaki parçaları ürettiklerini belirten Ufuk Erdoğan, “Şu an otomotiv kısmında yüzde 55 oranında ihracat yapıyoruz. Ana pazarımız Avrupa. Ama son yıllarda savunma sanayisine daha fazla yöneldik. Mermi çekirdeği ve kovan üretiminin yanı sıra Teknoloji transferini TÜBİTAK’tan yaptığımız dünyanın en hafif katlanabilir mayın dedektörünü üretiyoruz. Bu dedektörü daha iyi tanıtmak adına çalışıyoruz. NATO onay kodu olan ve Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan’da da bu ürün kullanılmaya başlandı” diye konuştu.