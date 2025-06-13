  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Fitch, Pegasus'un kredi notu görünümünü yükseltti
Takip Et

Fitch, Pegasus'un kredi notu görünümünü yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü yukarı yönlü revize etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fitch, Pegasus'un kredi notu görünümünü yükseltti
Takip Et

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Pegasus'un Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para Birimi Temerrüt Derecelendirmelerini (IDR'ler) Görünümünü "durağan"dan "pozitif"e revize edilirken, IDR'leri "BB-" olarak teyit edildi.

Ayrıca, "BB-" olan kıdemli teminatsız derecelendirmesini ve "RR4" Kurtarma Derecelendirmesi de onaylandı.

Açıklamada, görünümünün "pozitif" olarak revize edilmesinin, Pegasus'un sağlam karlılık, artan büyüklük ve kaldıraç azaltma potansiyeli ile güçlü operasyonel performansını yansıttığı belirtildi.

Fitch, "Havayolunun EBITDAR net kaldıracı 2025'te 3,0x'lik pozitif derecelendirme duyarlılığımıza doğru eğilim gösterirse ve 2028'e kadar iyi görünürlük elde ederse derecelendirmeleri yükseltiriz." değerlendirmesi yaptı.

Akbank, EBRD'ye ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç ettiAkbank, EBRD'ye ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç ettiŞirket Haberleri

 

Şirket Haberleri
Ömer Koç TOFAŞ yönetiminden ayrıldı
Ömer Koç TOFAŞ yönetiminden ayrıldı
Karnaval, rock ve metal müziğin yeni sponsoru oldu
Karnaval, rock ve metal müziğin yeni sponsoru oldu
BTM TEKMER açıldı
BTM TEKMER açıldı
Gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker 13. vefat yıl dönümünde anıldı
Gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker 13. vefat yıl dönümünde anıldı
Endonezya’dan ASELSAN ve ROKETSAN da başarıyla döndü
Endonezya’dan ASELSAN ve ROKETSAN da başarıyla döndü
TürkTraktör’ün Ankara’daki fabrikası elektrik ihtiyacının tamamını güneşten alıyor
TürkTraktör’ün Ankara’daki fabrikası elektrik ihtiyacının tamamını güneşten alıyor