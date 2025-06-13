Fitch, Pegasus'un kredi notu görünümünü yükseltti

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Pegasus'un Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para Birimi Temerrüt Derecelendirmelerini (IDR'ler) Görünümünü "durağan"dan "pozitif"e revize edilirken, IDR'leri "BB-" olarak teyit edildi.

Ayrıca, "BB-" olan kıdemli teminatsız derecelendirmesini ve "RR4" Kurtarma Derecelendirmesi de onaylandı.

Açıklamada, görünümünün "pozitif" olarak revize edilmesinin, Pegasus'un sağlam karlılık, artan büyüklük ve kaldıraç azaltma potansiyeli ile güçlü operasyonel performansını yansıttığı belirtildi.

Fitch, "Havayolunun EBITDAR net kaldıracı 2025'te 3,0x'lik pozitif derecelendirme duyarlılığımıza doğru eğilim gösterirse ve 2028'e kadar iyi görünürlük elde ederse derecelendirmeleri yükseltiriz." değerlendirmesi yaptı.