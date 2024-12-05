Ergün Holding’in yeni CIO’su Mehmet Abacı oldu. Mehmet Abacı 2 Aralık 2024 itibarıyla görevine başladı.

Mehmet Abacı kimdir?

Abacı, Ergün Holding’e katılmadan önce; İş Bankası ve iştiraklerinde teknoloji alanında üst düzey pozisyonlarda yönetici olarak görev yaptı. Dijital transformasyon, mobil uygulamaların geliştirilmesi ve yapay zeka alanında bir çok projeye başarıyla liderlik etti. Mehmet Abacı ayrıca, Jourma GmbH ve GullsEye Lojistik Teknolojileri şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı.

Bankacılık, sigorta, teknoloji, fintech, yazılım ve lojistik sektörlerinde 30 yılı aşkın derin bir deneyime sahip olan Abacı, ODTÜ Metalürji Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesine sahiptir.