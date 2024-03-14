Ferrero taahhütte bulundu, soruşturma sonlandı

Rekabet Kurumu, Ferrero soruşturmasının rekabetçi endişelerini gideren taahhütlerle sona erdirildiğini açıkladı.

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, “Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Tic. AŞ hakkında yürütülen soruşturma Ferrero tarafından getirilen ve Rekabet Kurulu tarafından kabul edilen rekabetçi endişeleri gideren taahhütlerle sona erdirilmiştir” denildi.

Bu arada şirket de konuyla ilgili; “Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Tic. AŞ, hakkında açılan soruşturmanın sonlandırılmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Türkiye’de müdahale referans fiyatının altında kabuklu fındık alımı yapmayacağını ve piyasanın verimliliğini destekleyeceğini taahhüt etmektedir” açıklamasını yaptı.