Gökçelik GDS, Almanya’ya çıkarma yaptı

EKONOMİ/BURSA

Avrupa’nın en büyük Uluslararası İntralojistik Çözümleri ve Süreç Yönetimi Ticaret Fuarı olan LogiMAT 19-21 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Akıllı fabrikalarda üretilen yeni nesil teknoloji ürünlerin sergilendiği fuarda GDS Gökçelik Depo sistemleri markasıyla yer alan firma mekik sistemi, mobile rack gibi akıllı depo sistemleri ürünlerini tanıttı. Gökçelik, Ar-Ge birimi tarafından geliştirilmiş radyo frekans kontrollü mekik raf sistemleri, 1,5 tona kadar taşıma kapasitesi, farklı palet ölçülerinde uyumluluk, %100 endüstriyel PLC Kontrolü, Lityum iyon pil teknolojisi, ERP, WMS ve MES projelerine lokasyon adaptasyonu, uzaktan arıza tespiti ve lokasyon izleme, üst düzey güvenlik taraması, çarpışma önleyici sensör donanımları, FIFO ve LIFO projelerine uyumluluk gibi birçok özelliği ile depo sistemlerinde çözüm sunan ürünlerini katılımcıların beğenisine sundu.

Fuarda sergilenen bir diğer ürün de Gökçelik’in gerçekleştirdiği AR-GE tasarım teknolojileri ile öne çıkan mobile rack sistemi oldu. Ziyaretçilerden tam not almayı başardıklarını ifade eden Gökçelik yetkililer, yeni iş bağlantılarının sağlandığı fuardan memnun ayrıldıklarını belirttiler.